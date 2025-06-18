Алушта, Судак, Алупка и Саки — в топе малых городов, популярных для летнего отдыха

Лето — это время путешествий и приключений. Причем, ждать они могут не только в мегаполисах, но и в небольших городках, где живут не более 50 тысяч человек. Такие города так и называют — малые. Но иногда они помогают прочувствовать лето и солнце гораздо лучше, чем столицы и раскрученные курорты. По данным ТВИЛ, популярность летнего отдыха в малых городах в 2025 году выросла на 32% по сравнению с летом прошлого года.