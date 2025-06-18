Алушта, Судак, Алупка и Саки — в топе малых городов, популярных для летнего отдыха

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные малые города для отдыха летом 2025 года. На первом месте Алушта в Крыму, за которой 24% всех летних бронирований в малых городах. На втором месте тоже крымский город, Судак, а на третьем — Зеленоградск (20% и 6% бронирований в малых городах весной соответственно).
Самые популярные малые города для отдыха летом:
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С тегами: Крым туристический