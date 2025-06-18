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Алушта, Судак, Алупка и Саки - в топе малых городов, популярных для летнего отдыха
фото: pikist.com

Алушта, Судак, Алупка и Саки — в топе малых городов, популярных для летнего отдыха

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:13 18.06.2025

Лето — это время путешествий  и приключений. Причем, ждать они могут не только в мегаполисах, но и в небольших городках, где живут  не более  50 тысяч человек. Такие города так и называют — малые.  Но иногда они помогают прочувствовать лето и солнце гораздо лучше, чем столицы и раскрученные курорты. По данным ТВИЛ, популярность летнего отдыха в малых городах в 2025 году выросла на 32% по сравнению с летом прошлого года.
  1. Алушта, Крым― 4792 р. / 7 ночей*
  2. Судак, Крым― 4132 р. / 7 ночей
  3. Зеленоградск, Калининградская область ― 8048 р. / 6 ночей
  4. Светлогорск, Калининградская область ― 6177 р. / 7 ночей
  5. Алупка, Крым― 3972 р. /8 ночей
  6. Саки, Крым― 3129 р. /8 ночей
  7. Осташков,Тверская область ― 8527 р. / 5 ночей
  8. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край ― 3600 р. / 7 ночей
  9. Пионерский, Калининградская область ― 6033 р. / 6 ночей
  10. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3646 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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