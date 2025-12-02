Алушта, Судак и Алупка — в топе малых городов, популярных для зимнего отдыха

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные малые города для отдыха зимой 2025/26 года. На первом месте Алушта в Крыму, собравшая 14% всех бронирований в малых городах зимой. На втором — Зеленоградск в Калининградской области, за которым 10% зимних бронирований. На третьем месте Суздаль — за древним русским городом 7% зимних бронирований.
Самые популярные малые города для отдыха зимой:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический