Алушта, Судак и Алупка — в топе малых городов, популярных для зимнего отдыха

Вот и настала зима, месяц, когда очень ценится спокойный отдых — например, в городках, занесенных снегом, где не шумно, потому, что жителей совсем немного, не более 50 тысяч. Малые города, сохранившие свои традиции, первозданность, особый дух с каждым годом все больше популярны для туризма. Какие же из них будут самыми востребованными начавшейся зимой?