Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Алушта, Судак и Алупка — в топе малых городов, популярных для зимнего отдыха
Алушта, Судак и Алупка - в топе малых городов, популярных для зимнего отдыха
иллюстрация: stocksnap.io

Алушта, Судак и Алупка — в топе малых городов, популярных для зимнего отдыха

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:10 02.12.2025

Вот и настала зима, месяц, когда очень ценится спокойный отдых — например, в городках, занесенных снегом, где не шумно, потому, что жителей совсем немного,  не более 50 тысяч.  Малые города, сохранившие свои традиции, первозданность, особый дух с каждым годом все больше популярны для туризма.  Какие же из них будут самыми востребованными начавшейся зимой?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные малые города для отдыха зимой 2025/26 года.    На первом месте Алушта в Крыму, собравшая 14% всех бронирований в малых городах зимой. На втором —  Зеленоградск в Калининградской области, за которым 10% зимних бронирований. На третьем месте Суздаль —  за древним русским городом 7% зимних бронирований.

Самые популярные малые города для отдыха зимой:

  1. Алушта, Крым― 4193 р. / 4 ночи*
  2. Зеленоградск, Калининградская область ― 6146 р. / 3 ночи
  3. Суздаль, Владимирская область ― 9250 р. / 2 ночи
  4. Сортавала, Карелия ― 8351 р. / 3 ночи
  5. Светлогорск, Калининградская область ― 6216 р. / 4 ночи
  6. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3012 р. / 2 ночи
  7. Железноводск, Ставропольский край ― 3001 р. / 7 ночей
  8. Судак, Крым― 5067 р. / 4 ночи
  9. Великий Устюг, Вологодская область ― 7576 р. / 2 ночи
  10. Алупка, Крым― 4979 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

