Алушта уходит от графиков водоснабжения

Уже с 25 июня Алушта переходит на 17-часовой график подачи воды. Водоснабжение будет ограничено только ночью. Об этом сооьбщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Ситуация с водоснабжением в Республике Крым позволяет постепенно возвращаться к привычному режиму подачи воды. С завтрашнего дня в Алуште вода будет подаваться с 6:00 до 23:00, – сказал Аксёнов.

Напомним, с февраля Алушта перешла на десятичасовые графики подачи воды, с апреля – на пятичасовые. На данный момент в городе действуют пятичасовые графики подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 19:00 до 22:00.

Причиной отказа от жестких графиков стало наполнение Изобильненского водохранилища, питающего южнобережный регион. По информации главы алуштинской администрации Галины Огневой, в водохранилище уже свыше 5 миллионов кубов, и оно продолжает наполняться. При этом из водохранилища для водоснабжения города сегодня забирается самое большее – 12-14 тысяч кубометров сутки. Остальную свою потребность – а это около 30 тысяч кубометров в сутки, город получает из расчищенных каптажей.

Мы проводили субботники с волонтерами, расчищали каптажи. Восстановили в восточной части два больших каптажа, еще шесть – в районе города. Сегодня Джур-Джур – а там после дождей было и 10 тысяч кубометров в сутки – своим притоком полностью снабжает всю нижнюю часть города, Солнечногорское и восточную часть. Дополнительно мы расчистили каптажи на территории Солнечногорского, и эту воду мы даем на Малореченское, — сообщила Огнева.

Кроме того, ведутся работы по расчистке больших каптажей в Партените.