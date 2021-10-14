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Алушта - в топе популярных направлений отдыха с детьми в ноябре 2021
фото: pxhere.com

Алушта — в топе популярных направлений отдыха с детьми в ноябре 2021

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:21 14.10.2021

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно поехать отдохнуть с детьми в ноябре в России.

Топ-3 самых популярных городов, куда все едут с детьми в ноябре составили Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Екатеринбург, Олонец, Красная Поляна, Переславль-Залесский, Алушта, Волгоград и Великий Новгород. По статистике Tvil.ru, семьи с детьми бронируют отдых в ноябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 10,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть с детьми в Кисловодске, дороже — в Олонце, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами, путешествующими с детьми, с 1 по 30 ноября 2021 года.

Десять популярных направлений отдыха с детьми в ноябре 2021:

  1. Санкт-Петербург — 3 791 руб. / 4 ночи *
  2. Казань — 4 849 руб. / 3 ночи
  3. Кисловодск — 1 806 руб. / 10 ночей
  4. Екатеринбург — 3 345 руб. / 6 ночей
  5. Олонец — 10 500 руб. / 3 ночи
  6. Красная Поляна — 4 033 руб. / 3 ночи
  7. Переславль-Залесский — 5 450 руб. / 1 ночь
  8. Алушта — 3 338 руб. / 6 ночей
  9. Волгоград — 2 127 руб. / 3 ночи
  10. Великий Новгород — 3 908 руб. / 3 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Алушта - в топе популярных направлений отдыха с детьми в ноябре 2021

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