Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод выпустил первую партию «лавандового» антисептика

АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» выпустил первую партию гидролата лавандового с антисептическими свойствами. В настоящее время возможности производства позволяют выпускать антисептик во флаконе с распылителем в объемах 4,8 л, 10 л и 100 мл. Об этом сообщили в министерстве промышленной политики РК.

В состав натурального антисептического средства входят гидролат лаванды, антисептическое вещество на основе гуанидинов и глицерин. Разработка и выпуск продукции нового направления были реализованы силами специалистов Алуштинского эфиромасличного совхоза-завода, — говорится в сообщении.

В рамках акции «Защити себя и близких» часть объема продукции из первых произведенных партий передана безвозмездно сотрудникам администрации города Алушта для распространения среди населения в местах наибольшего посещения людей, финансовых учреждениях и организациях города.

В ближайших планах предприятия – увеличение выпуска антисептических гидролатов во флаконе объемом 250 мл.