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Алуштинский санаторий под управлением Союза кинематографистов требует от Киева 49 млн рублей
фото: pxhere.com

Алуштинский санаторий под управлением Союза кинематографистов требует от Киева 49 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:49 09.11.2024

Алуштинский санаторий в Крыму, находящийся под управлением Союза кинематографистов России, через суд требует взыскать c украинских властей почти 49 млн рублей убытков, сообщается в документах в картотеке арбитражных дел.

Как пишет Telegram-канал Mash, одним из первых обративший на это внимание, суть претензий истца заключается в загрязнении воды в районе санатория.

Общество с ограниченной ответственностью «Дом творчества «Санаторий Алуштинский» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, к государственному агентству водных ресурсов Украины с требованием о взыскании убытков в размере 48 834 031,93 руб., — говорится в определении о принятии искового заявления от 25 декабря 2023 года.

Истец также ходатайствовал о предоставлении отсрочки оплаты госпошлины, мотивируя это тяжелым финансовым положением.

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Алуштинский санаторий передали Союзу кинематографистов РФ, который возглавляет Никита Михалков, в 2016 году.

источник: ТАСС

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