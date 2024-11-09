Алуштинский санаторий под управлением Союза кинематографистов требует от Киева 49 млн рублей

Алуштинский санаторий в Крыму, находящийся под управлением Союза кинематографистов России, через суд требует взыскать c украинских властей почти 49 млн рублей убытков, сообщается в документах в картотеке арбитражных дел.

Как пишет Telegram-канал Mash, одним из первых обративший на это внимание, суть претензий истца заключается в загрязнении воды в районе санатория.

Общество с ограниченной ответственностью «Дом творчества «Санаторий Алуштинский» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, к государственному агентству водных ресурсов Украины с требованием о взыскании убытков в размере 48 834 031,93 руб., — говорится в определении о принятии искового заявления от 25 декабря 2023 года.

Истец также ходатайствовал о предоставлении отсрочки оплаты госпошлины, мотивируя это тяжелым финансовым положением.

Алуштинский санаторий передали Союзу кинематографистов РФ, который возглавляет Никита Михалков, в 2016 году.

источник: ТАСС