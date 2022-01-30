Алыча — лечебные свойства и применение в народной медицине

Алыча — плодовое дерево, достигающее высоты 10-13 м в южных регионах, 4-5 м в средней полосе. Имеет от одного до нескольких стволов, иногда принимает форму кустарника.

Это неприхотливое зимостойкое растение приобретает все большую популярность для выращивания на приусадебных участках. Традиции ее выращивания насчитывают не одно столетие, в настоящее время созданы гибриды, позволяющие использовать алычу в качестве десерта.

Алыча цветет белыми или светло-розовыми цветами, диаметром 20-40 мм. У отдельных сортов встречаются цветы темно-розового цвета. Цветы алычи расположены по1-2 на длинных плодоножках, имеют желтые или оранжевые пыльники. Цветение алычи начинается раньше появления листьев, цветы находятся на однолетних или обрастающих побегах фруктового дерева.

Цветение продолжается на протяжении 7-11 дней, сроки появления цветов в средней полосе – начало мая. Цветущая алыча исключительна декоративна.

Благодаря своей скороплодности алыча начинает цветение уже на третий год жизни. Наиболее скороплодные сорта закладывают цветочные почки еще на стадии выращивания саженцев еще в питомнике. Иногда осенью можно наблюдать повторное цветение алычи, гораздо более слабое, чем весеннее.

Крона дерева округлая, реже пирамидальная, при неправильном уходе загущается. Ствол дерева достигает толщины 50 см, оно имеет колючие побеги красно-коричневого цвета.

Мощная корневая система проникает вглубь на 10-12 м на рыхлых плодородных почвах, от 2 м и глубже – на плотных суглинках. Радиус корневой системы достигает 10 м, выходя за проекцию кроны дерева. Корневая поросль образуется крайне редко, только после повреждения корней.

Лист алычи имеет продолговато – округлую форму, цвет – темно-зеленый, у отдельных сортов – красно-коричневый. Почки алычи обладают высокой пробуждаемостью, поэтому обрастающие веточки могут появиться даже на скелетных ветвях.

Плод алычи – костянка округлой или продолговатой формы, встречаются приплюснутые экземпляры. На плодах имеется выраженная бороздка, визуально делящая плод на две части. Вес плода дикорастущих сортов – 3-6 г, у культурных сортов и гибридов его масса достигает 60 г. Мякоть плода алычи сочная, ее консистенция водянистая или хрящеватая, цвет мякоти – розовая, желтая, зеленая, красная. Окраска кожуры варьируется от светло-желтой до почти черной. На плодах может быть восковой налет. Косточка почти всегда плохо отделяется от мякоти, у гибридов может отделяться легче.

При созревании плоды могут осыпаться. Основной срок созревания алычи в средней полосе – середина июля-начало сентября.

Где произрастает алыча?

Родина алычи – страны Закавказья, отсюда она распространилась по обширной территории от предгорий Альп до северных предгорных областей Гималаев. Чаще всего дикую алычу можно встретить в кустарниковых зарослях по берегам рек или в подлесках. В культуру алычу ввели еще в 1-3 веках. В основном ее выращивали в теплых регионах.

Селекционеры провели большую работу по созданию новых сортов и гибридов для выращивания алычи в регионах Центральной России, дальнего Востока. Сегодня можно встретить алычу не только в Подмосковье, но и севернее — в Ленинградской области. Чтобы придать алыче повышенную зимостойкость, селекционеры скрещивают ее с китайской сливой, древесина которой приспособлена к перенесению морозов до -50°C.

В настоящее время благодаря своей неприхотливости, скороплодности и урожайности алыча широко культивируется на приусадебных участках. Дерево может жить до 45-60 лет, 20-25 их которых оно способно к плодоношению. Многие сорта алычи по-прежнему отличает пониженная морозостойкость, которая проявляется во время зимних и ранневесенних оттепелей. Дерево начинает вегетацию после короткого потепления, а затем страдает от подмерзания почек, побегов и коры.

Алыча не относится к самоплодным культурам. Поэтому для хорошей урожайности в саду должно быть не менее 2-3 деревьев алычи для перекрестного опыления.

Полезные свойства алычи

Калорийность алычи составляет 34 кКал на 100 г, что позволяет использовать алычу в диетическом питании. Несмотря на кисло-сладкий вкус, этот фрукт содержит мало сахара в своем составе.

Полезные вещества в составе алычи:

Витамины B1 – стимулирует жировой и углеводный обмен;

Витамин B2 – влияет на остроту зрения, регулирует процессы окисления в организме;

Витамин B6 – регулирует работу ЦНС и белково-жировой обмен;

Витамин C – регенерирует повреждения кожи, работу эндокринных желез, укрепляет стенки сосудов;

Витамин A — стимулирует работу сердечной мышцы и сосудов;

Витамин E – регулирует уровень холестерина, снижает риск образования тромбов.

Микроэлементы – регулируют клеточный обмен, восстановительные процессы.

Такой набор витаминов и микроэлементов позволяет при употреблении алычи проводить профилактику авитаминоза.

К полезным свойствам плодов можно отнести:

Позволяет улучшить усвоение жирной и мясной пищи.

Улучшает работу кишечника и позволяет мягко избавиться от запоров.

Благодаря наличию большого количества аскорбиновой кислоты, употребление фрукта позволяет укрепить сосуды, снизить всасываемость клеток холестерина, а также повысить иммунитет.

Летом фрукты хорошо утоляют жажду и освежают. Улучшают аппетит.

Продукт обладает желчегонными свойствами и позволяет вывести из организма лишнюю жидкость.

Употребление алычи позволит легче перенести стрессовые ситуации и предупредить нарушение сердечного ритма. Также она помогает расслабиться после сложного трудового дня.

При простудных заболеваниях используется для понижения температуры тела и устранения головной боли.

Очень полезна при беременности, так как способна снабдить организм женщины всеми необходимыми элементами.

На самом деле алыча обладает многими полезными свойствами. Поэтому ее широко используют для лечения различных заболеваний, укрепления иммунитета, а также при соблюдении диеты. Из косточек изготовляют масло, которое по свойствам близко к миндальному. Оно широко используется в косметологии и парфюмерии. Также скорлупа применяется при производстве активированного угля.

Лечебные свойства алычи:

Регулирует артериальное давление;

Является деликатным слабительным средством;

Повышает уровень гемоглобина крови;

Помогает вылечить кашель, устраняет боль в горле, та как является природным антисептиком;

Маски с мякотью алычи устраняют пигментные пятна на коже лица и тела;

Укрепляет общий иммунитет.

Плоды алычи можно включать в рацион больных диабетом, детей и пожилых людей, она не нанесет им вреда. Алыча редко вызывает аллергические реакции, поэтому ее можно есть в умеренных количествах тем, кто страдает предрасположенностью к аллергии.

Использование в народной медицине

В народной медицине фрукт используется для лечения различных заболеваний. Так, с ее помощью можно:

Избавиться от запора. Она оказывает легкий слабительный эффект, что дает возможность быстро избавиться от запора. В качестве лечебного средства используется отвар на основе плодов. Для его приготовления понадобится 200 г свежих или 3 ст.л. сушеных плодов. Их нужно залить водой и прокипятить 5 минут. После этого оставить отвар на несколько часов, чтобы он настоялся. Его употребляют по 200 мл 3 раза в день.

Она оказывает легкий слабительный эффект, что дает возможность быстро избавиться от запора. В качестве лечебного средства используется отвар на основе плодов. Для его приготовления понадобится 200 г свежих или 3 ст.л. сушеных плодов. Их нужно залить водой и прокипятить 5 минут. После этого оставить отвар на несколько часов, чтобы он настоялся. Его употребляют по 200 мл 3 раза в день. Вылечить кашель и простуду. Для преодоления таких заболеваний используют отвары на основе коры и корней дерева. Для приготовления лекарства понадобится 40 г измельченных корней. Они заливаются литром воды и кипятятся на протяжении 7 минут. Отвар принимают по 100 г на протяжении дня.

Для преодоления таких заболеваний используют отвары на основе коры и корней дерева. Для приготовления лекарства понадобится 40 г измельченных корней. Они заливаются литром воды и кипятятся на протяжении 7 минут. Отвар принимают по 100 г на протяжении дня. Вылечить заболевания печени. Для приготовления лечебного средства используют 20 г цвета и стакан кипятка. Цветы залить водой и оставить на 2 часа настаиваться. После этого настойку перецедить. Принимать по пол стакана дважды в день.

Помимо этого алыча используется для ухода за кожей лица всего тела.

Вред алычи

При чрезмерном употреблении можно почувствовать последствия таких излишеств – резь в животе, боль в проекции желудка, тошноту. Все эти симптомы проходят без всякого лечения.

Самая большая опасность – косточки этого фрукта. Хотя из скорлупы алычи делают активированный уголь, употребление в пищу этих косточек может стать причиной отравления. Они содержат синильную кислоту – химическое соединение, опасное для жизни и здоровья человека. Кислота выделяется во время хранения компотов, джемов из алычи, заготовленных с косточками. Опасная концентрация накапливается в течение года и более.

Чем отличается алыча от сливы?

Слива – растения семейства Розовые (Rosaceae), подрода Слива (Prunus), распространенные в северных регионах умеренных широт. Насчитывают 250 видов, большинство из которых – это плодовые культуры.

Алыча так же относится к роду сливы, ее латинское название «слива растопыренная» (Prunus cerasifera).

Ботаническая характеристика сливы:

Плод – костянка, содержащий большую косточку, имеет сладкий вкус;

Листья – простые, с зубчатыми краями, ланцетовидной формы;

Цветки – белого или розового цвета, объединенные в зонтик от 2 до 6 соцветий или одиночные, имеют 5 лепестков и 6 чашелистиков.

Ботаническая характеристика алычи :

Плод – костянка округлой формы с восковым налетом и продольной бороздой, часто имеет кисло-сладкий вкус, у некоторых сортов оттенок вкуса ближе к сладкому;

Листья – эллиптические, заостренные к верхушке;

Цветки – белого или розового цвета, появляются в начале мая.

Дополнительные отличия:

Ареал распространения алычи южнее, чем у сливы;

Алыча более скороплодна, чем слива, она начинает плодоношение на 2 года раньше сливы;

Слива созревает раньше алычи, начиная созревание с начала лета в южных регионах;

Косточка у большинства сортов сливы лучше отделяется, чем косточка алычи;

Алыча лучше сливы переносит транспортировку на далекие расстояния;

Сливы большинства сортов можно сушить, алыча практически не подвергается такой переработке;

Алыча практически не подвергается болезням плодовых культур и действию вредителей, в отличие от сливы, выращивание которой требует применения специальных средств защиты.

Алыча в кулинарии

Кисло-сладкие плоды алычи, обладающие тонким ароматом, нашли применение в кулинарии разных народов.

Их не только едят в свежем виде, но и готовят из алычи различные блюда:

Варенье,

Джем,

Мармелад,

Пастилу,

Сироп,

Компот,

Вино,

Эссенцию для коктейлей.

Алычу маринуют для того, чтобы подавать в качестве гарнира к жирным мясным блюдам. Ее используют в пищевой промышленности для приготовления лимонной кислоты. Большой популярностью пользуется знаменитый грузинский соус «ткемали», приготовленный из особого вида алычи. Для его изготовления мякоть припускают в кипятке, протирают сквозь сито, уваривают с добавлением пряностей и зелени.

Разновидности алычи

В ботанической классификации используется два названия – «слива растопыренная» и «слива вишнеподобная». Первое используется для характеристики дикорастущих сортов, второе – для культурных форм алычи.

Подвиды алычи :

Типичный (кавказская дикая алыча) – растет в Закавказье, на Балканах, в странах Малой Азии;

Среднеазиатская дикая – растет в Афганистане и в Иране;

Крупноплодная алыча – культурные формы, культивируемые в приусадебных садах.

Разновидности крупноплодной алычи :

Грузинская – группа ткемалиевых сортов с кислым, терпким вкусом,

Армянская,

Иранская,

Балканская,

Индийская,

Крымская – сорта имеют десертный вкус и крупноплодность, являются базовыми для создания большинства сортов отечественной селекции

Таврическая,

Краснолистная (писсарда) – выращивается в декоративных целях, хотя имеет несколько крупноплодных форм с плодами отличного вкуса.

Противопоказания к применению

Употребление алычи и заготовок, приготовленных на ее основе (джемы, соусы, компоты) противопоказано при индивидуальной непереносимости этой фруктовой культуры.

Применение алычи в качестве десерта и компонента различных блюд и заготовок значительно обогатит рацион витаминами. Польза для здоровья от использования этого фрукта будет несомненной при умеренном употреблении и учете противопоказаний.

Особенно осторожно нужно есть свежие плоды тем, кто страдает от заболеваний пищеварительного тракта:

Язва желудка и 12-перстной кишки;

Гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока.

Не рекомендуется использовать алычу в любом виде для питания грудных детей.

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