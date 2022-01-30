Амарант — лечебные свойства и применение. Амарантовое масла

Амарант. В составе этого чудесного растения очень много веществ, полезных для здоровья. Ученые говорят, что белок амаранта является гораздо более качественным, чем белок молока. В этом растении самое большое, по сравнению с другими, количество лизина. Также амарант содержит в себе огромное количество калия и железа, кальция, магния и фосфора. Амарант содержит 14% клетчатки, 18% протеина и 18% сахара.

Белок амаранта по праву считают диетическим. Это растение используют в продуктах, предназначенных для питания детей.

В мире выделяют 65 родов и около 900 видов амаранта. В России выращивают 17 видов амаранта, самые распространенные из них – амарант запрокинутый, или щирица обыкновенная, амарант метельчатый, или багряный, амарант темный, амарант трехцветный, амарант хвостатый.

Выращивание амаранта

Амарант действительно обладает поистине чудодейственными свойствами, поэтому имеет смысл заняться его выращиванием. Для того, чтобы вырастить амарант, возможно использование любого грунта. Семена лучше сеять, когда температура земли на глубине 45 сантиметров достигнет 6 °С, а почва впитает необходимое количество воды, которая крайне важна в самом начале роста амаранта. Если выполнить это условие, то можно будет не пропалывать грядки, так как рост зелени, таким образом, опередит рост сорняков. Если хотите получить ранние всходы амаранта, необходимо засеять семена растения перед тем, как грунт промерзнет.

Если все-таки ранний посев не получится, то во время более позднего необходимо будет тщательно выпалывать сорную траву, не забывая поливать почву. Обязательно учтите, что если вы поздно посадите амарант, то вредители могут его очень быстро уничтожить, особенно если вы выращиваете растение у себя на участке.

Это растение сеют с междурядьями 45 см, на расстоянии друг от друга 7–10 см. Если не соблюсти эти расстояния, то амарант вырастет небольшим, урожай будет достаточно маленьким. Необходимо засевать семена во влажную землю не слишком глубоко (не больше 1–1,5 см). В связи с тем, что семена амаранта являются очень мелкими (масса 1000 зерен всего 0,6–0,9 г), перед тем как произвести посев, нужно смешать их с опилками (речным песком) в пропорции 1:20, смесь должна получиться равномерной. Перед тем как засеять и после этого крайне важно разровнять грунт. Когда будете сеять, не забудьте тщательно удобрить почву (на 100 м2 нужно внести 0,5 т компоста или перегноя либо 1,5 кг калийных, 0,8 фосфорных, 1,5 кг азотных удобрений, или 4 кг нитроаммофоски).

Первые результаты вы увидите через 8–10 дней: появятся всходы. Сначала верхняя часть растения развивается достаточно медленно. В этих условиях раз в десять дней необходимо цветок прореживать, пропалывать, разрыхлять грунт. Когда амарант подрастет до 20 сантиметров, важно добавить удобрение в грунт (нитроаммофоску – 2 кг на 100 м2), обязательно сделайте это перед выпадением осадков либо перед тем как полить его. Амарант довольно скоро будет расти по 6–7 сантиметров в день. Растение полностью созревает через сто – сто десять дней после посадки. Если вы живете на севере Российской Федерации и хотите, чтобы на вашем участке был амарант, – высаживайте его рассадой, иначе он может не успеть вырасти до начала холодного времени года.

Когда на растении появляется метелка, это означает, что пора его убирать. Это связано с тем, что именно в этот период времени амарант сосредоточивает в себе наибольшее количество полезных веществ. Для того, чтобы правильно собрать семена этого растения, нужно помнить, что они созревают неравномерно, поэтому метелки собирают, когда семена только начали созревать. После этого, естественно, необходимо, чтобы семена дозрели. В связи с этим метелки следует убрать в помещение с хорошей вентиляцией на 7–10 дней и разложить их. Чтобы отпугнуть мышей от растения, нужно вокруг сушащихся соцветий положить ветки бузины. Для очистки семян амаранта необходимо их пропустить через сито с очень мелкими ячейками, а потом высушить. После всех этих манипуляций семена можно высаживать ещё около пяти лет.

Для того, чтобы употреблять амарант зимой, его можно засушить, заморозить или замариновать.

Методы сушки амаранта

Первый метод заключается в том, что амарант некрупно режут и тонко раскладывают в хорошо проветриваемом месте, иногда помешивая, для того, чтобы растение не слеживалось. Второй метод – собираем листы амаранта в маленький пучок и подвешиваем. Затем проверяем, насколько зелень просушена (растираем пальцами: если растение крошится, то амарант готов).

Если вы хотите сохранить большое количество полезных веществ, засушите амарант в холодильнике. Амарант некрупно режут, располагают на невыпуклой поверхности (это может быть разделочная доска), кладут в холодильник, но не очень высоко. Растение при этом получается красивым и зеленым.

Амарант сохраняют в невлажном, затемненном и вентилируемом помещении в подвешенном состоянии.

Растение замораживают букетиками. Вымойте и высушите пучки амаранта, положите в пакеты и уберите в морозильную камеру.

Замариновать растение можно двумя способами. Для первого способа обычно изготавливают рассол и засыпают в воду соль и сахар. Для второго (сухого) метода букетики просто засыпают солью и укладывают в ёмкости .

Амарант — применение

При колитах, кишечных коликах, запорах, как кровоостанавливающее средство при кровохаркании, сильных менструациях и геморроидальных кровотечениях применяется настой амаранта на воде.

Против ришты и желтухи употребляется отвар корней амаранта. Также в качестве противоопухолевого средства можно применять сок и настойку этого растения как внутрь, так и наружно. Амарант употребляется при следующих заболеваниях: грибковых, при заболеваниях печени и сердца, желудочно-кишечных инфекциях; при экземе, псориазе, дерматитах, эрозиях, эндометриозе, колитах – наружно.

При дизентерии употребляют отвар корней и семян; при аллергиях, диатезе, сыпи можно принимать ванну с раствором амаранта.

При воспалениях слизистых оболочек ротовой полости полощут рот соком амаранта в пропорции 1:5.

При ожогах, пролежнях, укусах насекомых, шрамах применяют масло амаранта.

Химический состав амаранта

Все части растения имеют биологическую ценность и применяются по назначению. Семена обладают наиболее высокой питательной ценностью. Концентрация содержания химических элементов растения разнится относительно вида растения.

Но во всех видах амаранта присутствуют:

Легкоусвояемый белок; Полиненасыщенные кислоты и биологически активные вещества; Витамины группы В, А, С, Е, К, РР, флавоноиды, каротиноиды и пектин; Микроэлементы Fe, Cu, Se, P; Макроэлементы Na, Mg, K, Ca, Mn

Способы приготовления

При энурезе необходимо пить настойку из амаранта. Для этого следует залить стаканом кипятка порезанные на мелкие кусочки метелки с семенами (одну столовую ложку), подержать их на водяной бане 15–20 мин. и настаивать до тех пор, пока не остынет. Выпивать рекомендуется по 1 ч. л. с четвертью стакана кипяченой воды, 3 раза в день за 30 мин до еды и перед сном. Курс лечения составляет 14 дней.

При воспалениях мочеполовой системы необходимо три столовых ложки измельченных стебельков, листьев и метелок залить кипятком (один литр), настоять и выпивать на ночь по одному стакану.

Для омоложения организма и удаления из него вредных веществ необходимо сделать в равных частях сбор трав амаранта, зверобоя, березовых почек, ромашки лекарственной. Вечером 2 столовых ложки этого сбора надо залить 0,5 литра кипятка, настоять два-три часа, затем необходимо процедить и выпить стакан настоя перед сном с добавлением чайной ложки меда. После этого утром настойку требуется подогреть и выпить за 30 минут до приема пищи. На весь курс понадобится около 400–500 граммов настоя. Курс необходимо повторять через два-три года.

Отвар. Для того, чтобы приготовить отвар, необходимо взять 15 г корней, очень мелко порезать, залить 200 мл кипятка, настоять на кипящей водяной бане полчаса, охладить десять минут, процедить. Пить его нужно по трети стакана три раза в день перед приемом пищи.

Для получения настоя нужно взять 20 г листьев, залить 200 мл кипятка, настоять на кипящей водяной бане 15 мин, охладить 45 мин, процедить. Пьют настой два-три в день по трети стакана перед едой.

Для ванн необходимо в кастрюлю залить два литра кипятка, засыпать триста-четыреста граммов сырья , затем его кипятят 15 минут, охлаждают около десяти минут, процеживают и заливают ванну наполовину. Такие ванны принимают два-три раза в неделю по полчаса.

Настой из свежих листьев амаранта. Берем одну столовую ложку мелко порубленных листьев амаранта, заливаем одной чашкой кипятка и даем постоять около получаса. После процеживания пьем настой с мёдом по четверти стакана 3-4 раза в день, когда у вас болит желудок.

Сок из свежих листьев амаранта. Промойте листья растения в проточной воде, потом измельчите и пропустите через соковыжималку. Затем сок смешайте в пропорции 1:1 со сливками и выпивайте по одной столовой ложке три раза в день после приема пищи . Сок из свежих листьев амаранта помогает при гастрите, сахарном диабете, болях в печени.

Амарант — фармакологические свойства

Фармакологические препараты на основе активных компонентов, входящих в состав амаранта, фармакологи и медики считают эффективным природным средством профилактики и лечения заболеваний. На сегодня медицинские препараты с содержанием амаранта:

Ректально-вагинальные свечи с масляным экстрактом семени амаранта. Показаны при грибковых, инфекционных заболеваниях влагалища или прямой кишки, геморрое, анальных трещин, язв, проктита, уретрита. Мази и бальзамы, применяющиеся при заболеваниях суставов и мышечных тканей. Содержат комплекс из растительных компонентов, в том числе и амаранта. Повышают кровообращение и нормализует обменные процессы в околосуставной и мышечной областях. Назначают при артрите, артрозе, остеохондрозе, при физических повреждениях суставов и околосуставных мышц и связок. Гели, таблетки применяют для лечения заболевания кожи витилиго, а также после ожогов и др.повреждений кожи. В этих препаратах используют активный компонент сквален на основе амаранта. Таблетки на основе семени амаранта с добавлением янтарной и никотиновой кислот. Применяют для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Препараты, понижающий уровень липопротеидов низкой плотности, т.е. холестерина. Масляный экстракт амаранта является основой препарата. БИО добавки — биологически активные препараты, основным действующим компонентом которого является амарантовое масло. Эффективен препарат только с корректирующим режимом питания. Препараты со скваленом, активным компонентом амаранта – в капсулах, применяют для профилактики и в комплексной терапии различных заболеваний, для восстановления после тяжелых болезней и операций.

Амарант — масло

Амарантовое масло получают из семени амаранта с помощью холодного отжима, редко для этого выбирают стебли и листья. В составе семян этого растения есть такой элемент, как сквален (примерно 8%). Он считается очень важным при лечении опухолей. С помощью него повышается иммунитет. Масло амаранта является источником полиненасыщенной жирной кислоты Омега-6, витамина Е. В процессе лечения какого-либо заболевания использовать это масло можно с любыми препаратами, потому что оно уменьшает их побочные явления вплоть до полного исчезновения.

Масло амаранта имеет вкус ореха. Из-за этого данное масло используется в кулинарии.

Амарантовое масло используется в процессе лечения и профилактики ряда заболеваний.

Так как в составе масла амаранта содержится ряд веществ (таких как сквален, аминокислоты метионин и аргинин, витамин Е, каротиноиды), которые являются противоопухолевыми и лечащими раны, его можно использовать при лечении болезней желудочно-кишечного тракта (цирроз, холецистит, гастрит, алкогольный и вирусный гепатит, холецистохолангит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, жировой гепатоз (стеатоз печени), гастродуоденит, колит, энтероколит, холангит, панкреатит).

Также сквален, фитостеролы и магний, которые содержатся в этом масле, помогают при болезнях сердечно-сосудистой системы, таких как варикозное расширение вен, инфаркт, инсульт, атеросклероз, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, воспалительные заболевания сердца и кровеносных сосудов (перикардит, миокардит, эндокардит, васкулит и др.), диабетическая ангиопатия и др. С помощью этого масла можно остановить воспаления в сердечно-сосудистой системе, уменьшить возможность образования тромбов, и атеросклеротических бляшек. Калий, фосфор и кальций помогают укрепить миокард.

Амарантовое масло при дерматологических болезнях и травматических повреждениях кожи используют наружно в виде компрессов. Это ускоряет процесс ранозаживления при сухой экземе, герпесе, псориазе, микозе, нейродермите, трофических язвах.

В связи с тем, что в этом масле содержатся железо, медь и лизин, которые очень важны при синтезе гемоглобина, его используют при анемиях.

При болезнях горла и ротовой полости (гингивит, пародонтоз, тонзиллит, стоматит, пародонтит и др.) амарантовое масло необходимо использовать не только как полоскание, но и постоянно принимать его с пищей. Так вы достигнете лучшего эффекта.

При ожирении и сахарном диабете масло амаранта помогает улучшить жировой обмен и регулирование содержания глюкозы в крови.

Гинекология. Как говорилось выше, масло амаранта при наружном применении способствует заживлению ран и является противовоспалительным, поэтому его важно применять при гинекологических болезнях, таких как миома, кольпит, эндометрит, киста, эрозия шейки матки и других. Благоприятное влияние это масло оказывает на гормональный фон женщины, поэтому его употребление во время беременности поможет улучшить состояние женской репродуктивной системы. Но это чудесное масло нужно не только женщинам. Мужчинам оно поможет победить бесплодие, болезни предстательной железы, эректильную дисфункцию.

Глаза. Амарантовое масло также служит для профилактики болезней глаз, таких как катаракта, дистрофия желтого пятна сетчатки (макулодистрофия), гемералопия («куриная слепота», диабетическая ретинопатия, блефарит), ксерофтальмия, конъюнктивит. Это связано с содержанием в нем витамина Е, магния, каротиноидов.

Нервная система. Это масло является полезным для профилактики старческого слабоумия, при различных психических расстройствах, бессоннице, головных болях, для укрепления памяти и улучшения умственных способностей. Регулярное употребление амарантового масла способствует выработке гормона серотонина, так называемого «гормона счастья». Поэтому, если хотите быть всегда в хорошем настроении, не забывайте об амаранте. Это действительно чудодейственное растение.

Много в этом разделе уже сказано о противовоспалительных и бактерицидных свойствах масла амаранта. С помощью него можно лечить также и туберкулез, различные инфекционные вирусные и грибковые болезни.

Амарантовое масло содержит в себе огромное количество антиоксидантов, поэтому оно предотвращает развитие раковых опухолей. Ещё оно способствует лучшему физическому восстановлению людей, которые прошли курс химиотерапии.

Рекомендуется принимать масло амаранта при мышечной дистрофии: оно способствует увеличению мышечной силы, а также для профилактики таких болезней, как артрит, рахит, остеопороз, остеохондроз, артроз, полиартрит и других заболеваний костей, позвоночника и суставов, так как оно укрепляет костную и хрящевую ткань, способствует их формированию.

Для укрепления иммунной системы. Для того, чтобы вылечить болезни, указанные выше, а также для укрепления иммунной системы необходимо выполнять следующие рекомендации: выпивайте 5 мл амарантового масла (1 чайная ложка) два раза в день во время приема пищи (желательно утром и вечером). Перед употреблением масло необходимо взболтать. Для профилактики заболеваний проводите курс лечения раз в месяц. Такой курс рекомендуется проводить два раза в год, лучше всего осенью и весной, когда иммунитет является наиболее ослабленным.

При наружном применении, т. е. при дерматологических заболеваниях или травмах кожи, маслом амаранта нужно смазывать пораженные участки кожного покрова два раза в день (также желательно утром и вечером). Не забывайте, что через десять минут после смазывания необходимо убрать остатки масла с кожи. Через небольшой промежуток времени вы увидите, что боль в ранке не такая острая, а заживление поврежденных участков кожного покрова пройдет гораздо быстрее.

Применение амарантового масла в косметологии

Амарантовое масло широко используется в косметологии. Секрет заключается в большой концентрации в нём очень важного для организма вещества – сквалена (он является неотъемлемой составной частью кожи человека). Широкое применение в косметологии этого масла заключается в том, что оно предотвращает развитие раковых опухолей, защищает кожу от воздействия вредных веществ, обеспечивает её увлажненность, поэтому старение кожи замедляется.

В масле амаранта содержится большое количество витаминов, которые также замедляют процесс раннего старения кожи. Очень важно, что в масле амаранта, в отличие от других растительных масел, этот витамин проявляется в самой активной форме

Также в масле присутствует провитамин A, витамины группы Д, B1, B2, полиненасыщенные жирные кислоты и другие вещества, которые способствуют омоложению кожного покрова.

В связи с вышеперечисленным, амарантовое масло в косметологии применяют для омоложения зрелой и вялой кожи.

Также масло можно использовать, если ваша кожа лица сухая, обезвоженная и грубая, ведь оно обладает питательными, увлажняющим, и смягчающими свойствами.

Амарант — применение в народной медицине

Тонизирующие отвары и настои из листьев амаранта для повышения работоспособности, укрепления иммунитета, улучшения процессов пищеварения

1 рецепт:

2 ст.ложки сухих листьев амаранта залить 0,5 л кипятка;

Закрыть крышкой, укутать или поставить в теплое место;

Настоять минут 20;

Принимать по ½ стакана за 30 минут до еды.

2 рецепт:

Свежие листья амаранта измельчить, примерно взять грамм 10;

Залить горячей водой 0,250 л

Поставить на водяную баню минут на 20

Процедить

Принимать по ½ стакана дважды в день: утром и вечером

3 рецепт для приема ванны

Для улучшения состояния кожи и нервной системы приготовить отвар из свежих листьев и соцветий амаранта

Измельчить 400 гр свежего растения амаранта;

Залить 2 л горячей воды, закрыть крышкой;

Довести до кипения и минут 15 подержать на медленном огне;

Настоять в течение 30 минут

Процедить и вылить отвар в готовую ванну

Прием ванны минут 30

4 рецепт для полоскания горла при воспалительных заболеваниях горла и ротовой полости (тонзиллит, ангина, стоматит, гингивит)

1 часть свежевыжатого сока листьев амаранта;

5 частей кипяченой теплой воды

Смешать и полученным раствором прополоскать горло и ротовую полость.

5 рецепт настоя применять при энурезе

Соцветия-метелки амаранта измельчить;

1ст.л кашицы залить 1 стаканом горячей воды;

Потомить на водяной бане минут 20;

Настоять до полного остывания, процедить;

К 1 ст.ложке полученного настоя добавить 50 мл кипяченой воды;

Принимать за 30 минут до еды и перед сном.

Курс лечения от энуреза 10-14 дней.

6 рецепт тонизирующий сбор трав

Взять в равных количествах сухих трав:

Амарант; Ромашку; Шалфей; Зверобой.

1 ст. ложку трав залить стаканом кипятка, закрыть крышкой, настоять в теплом месте, процедить, по желанию можно добавить ложечку меда. Этот курс проводить в течение 2-х недель один раз в год.

Противопоказания к употреблению амарантового масла

Противопоказанием является индивидуальная непереносимость продукта. Бывает, что во время использования масла амаранта может подташнивать и кружиться голова, это связано с тем, что ваш организм начал активно насыщаться кислородом. Также перед началом приема масла амаранта, если вы больны острым и хроническим панкреатитом, холециститом, желчнокаменной или мочекаменной болезнью, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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