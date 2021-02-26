Америка не признает российский статус Крыма

США никогда не признают Крым российским. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, опубликованном в пятницу, 26 февраля, на сайте Белого дома.

Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России, — говорится в документе.

Отмечается, что Вашингтон продолжит работу с целью привлечь к ответственности Россию «за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

Соединенные Штаты по-прежнему верят в обещания Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны, — подчеркнул Байден.

По словам американского лидера, Россия семь лет назад «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины» присоединением Крыма.

В эту мрачную годовщину мы повторяем простую истину: Крым — это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работать над привлечением России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине, — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Ранее ИО постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, Вашингтон «не признает никогда попытку аннексии Крыма», и американские санкции против России останутся в силе, пока РФ не изменит свой курс в отношении Украины.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что Россия делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.

По материалам «Известий», РИА Новости и ТАСС.