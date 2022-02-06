Американские самолеты-разведчики активно интересуются Крымским полуостровом

Сегодня днем патрульный противолодочный самолет ВМС США был замечен вблизи Керченского пролива. Данные подтверждает мониторинговый сервис PlaneRadar .

Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США , взлетевший с авиабазы Sigonella, производит разведывательный полёт около Российского побережья Чёрного моря, работает в районе Керченского пролива, — отмечает ресурс.

Впрочем, сегодня (несмотря на выходной день) это был е единственный «незваный гость» в небе близ Крымского полуострова.

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, ВВС США в 11:10 взлетел с авиабазы а Al Dhafra в ОАЭ «засветился» в небе над акваторией Чёрного моря. К 14 часам, облетев западную часть Крыма, беспилотник отправился к линии боевого соприкосновения на Донбассе.

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