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Американские самолеты-разведчики активно интересуются Крымским полуостровом
Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: boeing.com

Американские самолеты-разведчики активно интересуются Крымским полуостровом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:02 06.02.2022

Сегодня днем патрульный противолодочный самолет ВМС США был замечен вблизи Керченского пролива. Данные подтверждает мониторинговый сервис PlaneRadar.

Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США , взлетевший с авиабазы Sigonella, производит разведывательный полёт около Российского побережья Чёрного моря, работает в районе Керченского пролива, — отмечает ресурс.

Американские самолеты-разведчики активно интересуются Крымским полуостровом

Впрочем, сегодня (несмотря на выходной день) это был е единственный «незваный гость» в небе близ Крымского полуострова.

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Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, ВВС США в 11:10 взлетел с авиабазы а Al Dhafra в ОАЭ «засветился» в небе над акваторией Чёрного моря. К 14 часам, облетев западную часть Крыма, беспилотник отправился к линии боевого соприкосновения на Донбассе.

Американские самолеты-разведчики активно интересуются Крымским полуостровом


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