Американские Силы специальных операций готовы действовать в Крыму

Раскрыт сценарий прорыва обороны американскими войсками в Крыму.
Американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Об этом пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для
Спецназ должен уметь не просто поддерживать армейские подразделения, но и проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории. Основные цели в Крыму — береговые противокорабельные ракетные установки, оперативно-тактические ракетные комплексы, радиолокационные станции и ПВО, — говорится в статье.
Как указал специалист, зенитные установки, противокорабельные ракеты и РЛС сведут на нет преимущества Вооруженных сил и мощного авианосного флота США, если американскому спецназу не удастся выполнить задачу по подрыву этих систем. Их преодоление позволит ВМС и армии страны проводить операции в чувствительных регионах и действовать на полную мощность, подытожил колумнист.
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