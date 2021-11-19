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Американские Силы специальных операций готовы действовать в Крыму
Фото: Defence-Imagery, pixabay.com

Американские Силы специальных операций готовы действовать в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:21 19.11.2021

Раскрыт сценарий прорыва обороны американскими войсками в Крыму.

Американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Об этом пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider. Он привел выдержки из отчета Командования Сил специальных операций США (USASOC). Согласно документу, современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них — поддержка обычных армейских подразделений.

Спецназ должен уметь не просто поддерживать армейские подразделения, но и проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории. Основные цели в Крыму — береговые противокорабельные ракетные установки, оперативно-тактические ракетные комплексы, радиолокационные станции и ПВО, — говорится в статье.

Как указал специалист, зенитные установки, противокорабельные ракеты и РЛС сведут на нет преимущества Вооруженных сил и мощного авианосного флота США, если американскому спецназу не удастся выполнить задачу по подрыву этих систем. Их преодоление позволит ВМС и армии страны проводить операции в чувствительных регионах и действовать на полную мощность, подытожил колумнист.

Американские Силы специальных операций готовы действовать в Крыму

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