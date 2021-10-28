Американские ученые открыли новое средство лечения COVID-19

Ученые из США установили, что разработанный в России препарат Амиксин активно борется с SARS-CoV-2.

К такому выводу специалисты пришли в процессе анализа 48 противовирусных лекарств, пишут «Аргументы и Факты». Результаты исследования они опубликовали в журнале американской ассоциации микробиологов Antimicrobial Agents and Chemotherapy («Противомикробные препараты и химиотерапия»).

Американцы пришли к выводу, что тилорон – главное действующее вещество Амиксина – крайне эффективно борется с COVID-19. Также тилорон не менее активно подавлял и MERS-CoV – родственный коронавирусу ближневосточный респираторный синдром.

Таким образом прием Амиксина помогает выработке антител и всех видов интерферонов, что дает возможность нанести мощный ответный удар по вирусной атаке. Каждый из видов интерферонов, выработку которых активизирует препарат, выполняет свою роль в лечении от коронавируса.

Врачи рекомендуют при первых же симптомах заражения COVID-19 применять Амиксин, который даст результат уже через 24 часа после приема. Применение индукторов интерферона может существенно облегчить течение заболевания и понизить риски осложнений. Большим плюсом является и то, что Амиксин совместим с антибиотиками.

Пользу Амиксина отметили и в Минздраве России. Препарат попал в 13-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанную ведомством. В документе говорится, что индукторы интерферонов следует использовать в терапии до подтверждения диагноза.

Источник: «Аргументы и Факты»