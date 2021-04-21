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Американский беспилотник-разведчик облетел побережье Крыма
Автор: U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka - http://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/070301-F-9126Z-229.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6711631

Американский беспилотник-разведчик облетел побережье Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:57 21.04.2021

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду провел длительный разведывательный полет у берегов Крыма, где до 24 апреля введено ограничение на полеты воздушных судов. Об этом сообщает «Интерфакс». Издание не уточняет, заходил ли американский беспилотник-разведчик именно в закрытые для полетов зоны.

Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), воздушное пространство высотой до 19 тыс. метров над югом Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от полуострова объявлено временно опасным для полетов воздушных судов.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, выполнял полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тыс. метров. Он также пролетел вдоль берегов Краснодарского края.

Американский беспилотник-разведчик облетел побережье Крыма

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину около 250 км в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.

Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 м, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается в сумму до 140 млн. долларов. Час его полета обходится в 31 тысячу долларов.

Американский беспилотник-разведчик облетел побережье Крыма

Скриншоты: PlaneRadar.

Американский беспилотник-разведчик облетел побережье Крыма

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