Американский беспилотник-разведчик облетел побережье Крыма

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду провел длительный разведывательный полет у берегов Крыма, где до 24 апреля введено ограничение на полеты воздушных судов. Об этом сообщает «Интерфакс» . Издание не уточняет, заходил ли американский беспилотник-разведчик именно в закрытые для полетов зоны.

Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), воздушное пространство высотой до 19 тыс. метров над югом Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от полуострова объявлено временно опасным для полетов воздушных судов.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar , американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, выполнял полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тыс. метров. Он также пролетел вдоль берегов Краснодарского края.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину около 250 км в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.

Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 м, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается в сумму до 140 млн. долларов. Час его полета обходится в 31 тысячу долларов.

Скриншоты: PlaneRadar.