Американский сторожевой корабль направился в Черное море

В Черное море направился сторожевой корабль «Hamilton» класса «Legend». Об этом сообщает Шестой флот ВМС США в своем Twitter . Уточняется, что патрульный корабль будет работать с «союзниками НАТО и партнерами в регионе».

Сторожевой корабль береговой охраны США «Hamilton» начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США «Roosevelt» в Эгейском море, — говорится в сообщении.

«Hamilton» (WMSL-753) является четвертым катером береговой охраны США класса «Legend» в серии из восьми катеров. Введен в эксплуатацию в конце 2014 года. Основные характеристики: водоизмещение 4500 тонн; длина 127 метра, ширина 16 метров, высота, 43 метра, осадка 6,9 метра; скорость хода более 28 узлов; дальность плавания 12 000 морских миль; автономность 60 дней. Экипаж 111 человек, в том числе 15 офицеров. Имеет 4 палубы. На борту катера установлена система радиоэлектронной борьбы AN/SLQ-32; две ракета для постановки активных помех «Nulka»; две SRBOC (американская корабельная пусковая установка малого радиуса действия для выстреливания дипольных отражателей и инфракрасных помех с целью защиты от самонаводящихся противокорабельных ракет). Вооружение: шведская универсальная корабельная артиллерийская установка калибра 57 мм; зенитно-артиллерийский комплекс; 4 пулемета калибра 50 мм; два ручных пулемета M240B калибра 7,62. Авиационная группа: два вертолета «Eurocopter» HH-65 «Dolphin»; или четыре БПЛА с вертикальным взлётом и посадкой VUAV; или один вертолет «Eurocopter» HH-65 «Dolphin» и два БПЛА.