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Американцы: ВСУ смогут наносить удары по у с помощью ракет ATACMS
фото: ru.wikipedia.org

Американцы: ВСУ смогут наносить удары по Крыму с помощью ракет ATACMS

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:47 26.04.2024

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать поставленные США баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности для ударов по Крыму. С таким утверждением выступила газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.

Как указывает издание, украинские войска смогут использовать недавно поставленные ракетные системы «для более эффективных ударов по российским силам <…> в Крыму». Целью применения подобных систем будет «оказание большего давления» на полуостров, пишет газета со ссылкой на представителя Пентагона.

В среду на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава американской администрации Джо Байден распорядился в феврале передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте. Позднее в пресс-службе Пентагона заявили ТАСС, что американские власти не объявляли о передаче ATACMS по просьбе Киева.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает выделение Киеву около $61 млрд, а также передачу украинским военным ракет ATACMS. 24 апреля Байден подписал этот закон.

Как сообщала The New York Times со ссылкой на чиновника администрации США высокого ранга, Вашингтон передал Украине в марте более 100 ракет ATACMS увеличенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами. Газета пишет, что представители вашингтонской администрации держали поставки в секрете, чтобы об этом не узнали российские военные. Знали о передаче ракет только некоторые высокопоставленные представители Конгресса. Как отмечало издание Politico, ВСУ за последнее время дважды применили тайно поставленные США ракеты ATACMS с дальностью стрельбы более 200 миль (около 320 км).

источник: ТАСС
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