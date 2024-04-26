Американцы: ВСУ смогут наносить удары по Крыму с помощью ракет ATACMS

Как указывает издание, украинские войска смогут использовать недавно поставленные ракетные системы «для более эффективных ударов по российским силам <…> в Крыму». Целью применения подобных систем будет «оказание большего давления» на полуостров, пишет газета со ссылкой на представителя Пентагона.

В среду на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава американской администрации Джо Байден распорядился в феврале передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, они были поставлены в марте. Позднее в пресс-службе Пентагона заявили ТАСС, что американские власти не объявляли о передаче ATACMS по просьбе Киева.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает выделение Киеву около $61 млрд, а также передачу украинским военным ракет ATACMS. 24 апреля Байден подписал этот закон.

Как сообщала The New York Times со ссылкой на чиновника администрации США высокого ранга, Вашингтон передал Украине в марте более 100 ракет ATACMS увеличенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами. Газета пишет, что представители вашингтонской администрации держали поставки в секрете, чтобы об этом не узнали российские военные. Знали о передаче ракет только некоторые высокопоставленные представители Конгресса. Как отмечало издание Politico, ВСУ за последнее время дважды применили тайно поставленные США ракеты ATACMS с дальностью стрельбы более 200 миль (около 320 км).