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Амиксин поможет в борьбе с «омикроном»
фото: Uerpear (pxhere.com)

Амиксин поможет в борьбе с «омикроном»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 17:21 03.12.2021

Коронавирус атакует с новой силой. Новость о новом штамме COVID-19, который получил название «омикрон», обсуждает весь мир. Ученые предполагают, что очередная мутация ковида еще опасней, чем предыдущая «дельта», сообщает «МК».

Исследование итальянских специалистов показало, что критическое состояние пациентов с COVID-19 имеет прямую связь со снижением уровня интерферонов в организме человека. Можно сделать вывод, что SARS-CoV-2 обладает способностью подавлять производство интерферона организмом. Это значит, что инфицированным ковидом нужна поддержка в сохранении нормального уровня интерферонов для эффективной борьбы с вирусом. И тут на помощь приходят индукторы интерферонов, такие, как Амиксин.

По Амиксину накоплен огромный практический опыт применения в лечении и профилактике острых респираторных вирусных инфекций различного происхождения. Препарат входит в новейшую 13-ю версию рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Амиксин совместим с антибиотиками и другими лекарственными средствами традиционного лечения вирусных заболеваний и имеет благоприятный профиль безопасности, чему свидетельствует тот факт, что препарат можно купить в аптеке без рецепта.

Комплексное лечение COVID-19 должно начинаться как можно раньше, уже при появлении первых симптомов заболевания. Это позволяет не потерять драгоценное время и избежать тяжелого течения болезни. Амиксин начинает работать в полную силу уже в течение суток после первого приема. Требуется всего шесть таблеток на курс лечения и профилактики.

Источник: «Московский комсомолец»

Амиксин поможет в борьбе с «омикроном»

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