Амина Танделова из Симферополя – взяла «бронзу» V летней Спартакиады молодежи России

Мастер спорта Амина Танделова из Симферополя (тренеры – Игнат Грек, Валерий Тедеев и Лена Хетагурова) стала бронзовым призером V летней Спартакиады молодежи России по женской борьбе. Финальный этап соревнований по двум видам борьбы (вольной и женской) среди юниоров и юниорок до 21 года прошел 12-16 июля в Новочебоксарске (Чувашия).

Амина Танделова завоевала «бронзу» в весовой категории до 59 кг. В шаге от пьедестала почета остановилась Амиде Языджиева из Алушты (тренеры – Амет Юлдашев и Асан Чалбаш), занявшая пятое место в весе до 57 кг. В соревнованиях по вольной борьбе Крым был представлен лишь кандидатом в мастера спорта Радиком Гедуевым из Симферополя (тренеры – Арсен Закуев, Игнат Грек и Эдем Муратов), который финишировал седьмым в категории до 92 кг, — отмечает «Крымский спорт» .