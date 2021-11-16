Аналитики «Авито» назвали города с максимальным ростом цен на новостройки

Средняя стоимость 1 кв. м первичного жилья в городах с населением от 500 тыс. жителей по итогам третьего квартала составила 125 тыс. руб. — на 39% больше, чем в тот же период 2020-го, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Абсолютное лидерство по росту цен — у Сочи (в 2,2 раза).

Относительно второго квартала 2021 года рост в среднем по всем исследованным городам составил 7%. По статистике «Авито», которая отражает цены предложения в базе компании, заметнее всего средняя стоимость первичного «квадрата» выросла в сегменте студий — на 45%, до 141,8 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в крупных городах прибавили в цене 39% (до 124,9 тыс. руб. за 1 кв. м), двухкомнатные — 38% (до 122,6 тыс. руб.), трешки — 33% (до 119,97 тыс. руб.). Лидером по росту цен на новостройки стал Сочи, где первичный «квадрат» подорожал в 2,2 раза. Второе место поделили Севастополь и Омск (оба города — в 1,6 раза). Четвертое место — у Брянска с ростом на 48%, от него незначительно отстает Москва (47%). Шестое место с показателем в 46% поделили Томск и подмосковная Балашиха. В Санкт-Петербурге средняя стоимость первичного «квадрата» за год выросла на 27%. Снижение показателя за год отмечено только в Новокузнецке (-13%), — цитируют данные эксперты РБК-Недвижимость .

Самый большой квартальный рост, по данным «Авито», отмечается в Сочи и Томске: в обоих городах — на 23%. Второе место — у Ростова-на-Дону с 15%, третье — у Севастополя с 12%. Показатель Москвы составляет 10%, Санкт-Петербурга — 3%. Снижение зафиксировано только в Новокузнецке (-9%), нулевая динамика за квартал отмечена в Новосибирске.

Спрос на новостройки (оценивается в «Авито» как число обращений за контактами продавца) в целом по крупным городам России в третьем квартале 2021 года был на 25% ниже, чем в тот же период 2020-го. Предложений в базе компании стало больше на 5% год к году и на 9% за квартал.

Недавно в ЦИАН проанализировали рынки новостроек в российских городах-миллионниках. По итогам октября 2021 года в лидерах по росту цен за год были Краснодар (в два раза) и Омск (+78%). В среднем по всем мегаполисам рост составил 34%.

Источник: РБК-Недвижимость

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.