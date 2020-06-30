Аналитики прогнозируют снижение ипотечной ставки до 7%

К концу 2020 года, сообщает РБК , средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%).

Ипотечные ставки ниже 7% реалистичными считают и аналитики рейтинговых агентств Moody’s и АКРА.

Как вел себя ипотечный рынок

С прошлого года средняя ставка по ипотеке снижалась ежемесячно вслед за ключевой ставкой ЦБ. В феврале 2020 года, перед началом кризиса, она достигла 8,69%, в марте снижение практически остановилось, но возобновилось уже в апреле, когда рынок понял, что ЦБ не пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики на фоне кризисных явлений из-за пандемии.

В апреле ставка опустилась на 30 б.п. — до нового исторического минимума 8,32%. Тогда власти объявили о запуске с 17 апреля новой льготной программы ипотечных кредитов под 6,5%, которая продлится до 1 ноября. Такая ставка сохранится в течение всего срока кредита, так как государство будет компенсировать банку разницу между рыночной ставкой и льготной. Кредит можно взять только на новостройки.

Регулятор пока не опубликовал информацию о выдачах новых кредитов в мае, но на этой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что, по предварительным данным, в мае ставка по ипотеке составила уже 7,4%.

И где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%, — отметила она.

В мае ипотечный рынок действительно начал восстанавливаться, свидетельствуют данные «Дом.РФ»: банки выдали 87 тыс. кредитов на 205 млрд руб. Это больше, чем год назад: на 1,4% в количественном выражении и на 8% — в денежном.

В июне ЦБ пошел на радикальное снижение ключевой ставки сразу на 100 б.п., до 4,5%.

Как на ставки влияет льготная ипотека

В НКР считают, что резкое снижение ипотечной ставки в мае было во многом обусловлено влиянием программы льготной ипотеки с господдержкой. Многие банки уже предлагают и более низкие ставки по этой программе: по данным «Дом.РФ», это «Открытие», ПСБ, ЮниКредит Банк, Росбанк и Россельхозбанк. Повышение лимитов по программе, объявленное президентом Владимиром Путиным, сделает ее еще привлекательнее. Максимальный размер кредита для участия вырастет с 3 млн руб. в регионах и 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге до 6 млн и 12 млн руб. соответственно.

В НКР ожидают, что ставка по рыночным продуктам к концу года будет ниже 7,5%, что в сочетании с низкой льготной ставкой по госпрограмме и приведет к уменьшению средней стоимости ипотеки до уровня ниже 7%.

Устойчивое снижение ставок будет основным драйвером ипотечного рынка, частично компенсируя сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков, — заявлено в комментарии агентства.

В свою очередь старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова считает:

Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки.

Аппетит к ипотечным кредитам имеется как у заемщиков, так и у кредиторов, рассуждает она, но заемщикам объективно не хватает финансовых ресурсов на покупку жилья, поэтому именно льготная программа должна стать основным драйвером в этом сегменте.

Замещая коммерческие предложения банков, льготная ипотека в 2020 году может составить до половины новых выдач, если не учитывать еще одного популярного продукта — рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов по более низким ставкам, — ожидает аналитик.

По данным «Дом.РФ», доля рефинансирования в выдачах за первый квартал превысила 15%.

Единственное серьезное ограничение программы, по словам Ольги Ульяновой, состоит в том, что она не распространяется на вторичное жилье, которое традиционно пользуется большой популярностью у россиян, берущих ипотечный кредит. По итогам первого квартала доля вторички в выдачах составила около 70%.

Ипотечная ставка обычно хорошо реагирует на динамику ключевой ставки Банка России, которая опустилась достаточно сильно, поэтому сокращение средней ставки по новой ипотеке до уровня ниже 7% вполне реалистично, указывает и аналитик АКРА Валерий Пивень.

Избежит ли ипотечный рынок падения

В НКР прогнозируют, что ипотечному рынку в 2020 году падения удастся избежать и объем новых выдач достигнет 2,9–3 трлн руб., что соответствует уровню 2018–2019 годов. В случае второй волны пандемии высока вероятность умеренного сокращения рынка — на 5–10%, до 2,6–2,7 трлн руб.

Базовый прогноз «Эксперт РА» предполагает объем выдач ипотеки по итогам года на уровне 2,5–2,6 трлн руб., отмечает аналитик рейтингового агентства Екатерина Щурихина. По итогам года доля первичного жилья в выдачах новых кредитов благодаря программе кредитования под 6,5% может достигнуть половины вместо 30–33% за последние три года, отмечает она.

По оценке «Дом.РФ», средняя ставка по ипотеке в 2020 году составит 7,5–8%, если не начнется вторая волна коронавируса, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. По итогам года в «Дом.РФ» ожидают выдачи около 1 млн кредитов на 2,5 трлн руб.:

В случае быстрой нормализации ситуации с эпидемией и перехода экономики и доходов населения к росту во втором полугодии текущего года спрос на ипотечном рынке будет еще выше.

Восстановление объема выдач до уровня 2019 года пока остается под вопросом, полагает Пивень:

Сокращение новых выдач в апреле было достаточно существенным. А эффект изменений в экономике еще предстоит оценить.

Что может помешать снижению ставок

Ключевыми рисками для ипотечного кредитования в 2020 году станут снижение доходов населения из-за кризиса и роста безработицы на фоне пандемии, а также сохранение рисков распространения второй волны коронавируса осенью-зимой, что может привести к повторному введению ограничительных мер, утверждает Щурихина. С другой стороны, в последнее время реальность во многом зависит от «черных лебедей», будь то усиление санкционной риторики, падение цен на нефть или пандемия, перечисляет Ульянова. Если под воздействием непредсказуемых факторов ключевая ставка развернется вверх, то и на рынке ипотеки будет затишье, замечает она.

У банков могут возникнуть проблемы с переоценкой стоимости фондирования, замечает Пивень.

Сейчас рынок будет нащупывать, где предельно низкая маржа по ипотеке, с учетом ограниченной операционной эффективности банков снижение маржи может сделать либо снижение ставок, либо выдачу кредитов непривлекательными, — предупреждает эксперт.

Источник: РБК

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