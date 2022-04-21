Аналоги оригинальных запчастей сдержат рост цены полисов ОСАГО

Эксперты рынка автострахования уверены, что предложение Центрального банка (ЦБ) РФ разрешить страховщикам рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО по ценам аналогов оригинальных запчастей в первую очередь пойдет на пользу рядовым страхователям. Обнуление цены оригинальных иностранных деталей от производителей из «недружественных» стран при расчете стоимости ремонта позволит избежать роста стоимости полисов «автогражданки» и обеспечить ремонт качественными аналоговыми автозапчастями. Это важно в условиях роста цен на оригинальные иностранные запчасти, вызванного нестабильным курсом рубля и перебоями в их поставках на фоне санкций.

В тех геополитических и экономических условиях, в которых мы все находимся, пострадавшим в ДТП автомобилистам крайне важно, чтобы у страховых компаний была возможность обеспечить ремонт их автомобиля в рамках ОСАГО качественными запчастями. При этом все участники страхового рынка сходятся во мнении: стоимость полисов ОСАГО должна оставаться в разумных пределах, то есть быть подъемной для большинства автомобилистов.

Учитывая обусловленную кризисом на рынке автозапчастей сложную ситуацию в сегменте обязательной «автогражданки», Банк России в качестве временной меры предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО на основе цен аналогов оригинальных запчастей без учета деталей от иностранных брендов-производителей, которых теперь в РФ де-факто нет или их стоимость завышена. Сегодня при формировании средней цены запчастей в справочниках учитывается стоимость как оригинальных, так и неоригинальных деталей, однако такой метод стал неактуален из-за ухода многих иностранных брендов с отечественного рынка и роста стоимости запчастей из-за волатильности рынка валют. Нынешняя методика расчета средней цены на запчасти учитывает стоимость оригинальных запчастей и неоригинальных, но только тех, которые стоят не меньше 30% от цены детали оригинального производителя. Соответственно, при резком увеличении стоимости брендовых авточастей такой метод расчета не позволяет учитывать множество аналогов, которые производятся на отечественном и китайском рынках. А в текущей ситуации, когда оригинальные запасные части либо недоступны, либо неоправданно дороги, важно опираться на цены их аналогов, по качеству ни в чем не уступающих оригиналам, ведь производятся они на тех же заводах и по таким же стандартам качества. Также предложение ЦБ РФ будет способствовать дальнейшему развитию отечественных производителей автозапчастей, поскольку иначе производимые ими неоригинальные детали вовсе нельзя будет использовать при ремонте автомобилей по ОСАГО.

Почему это предложение регулятора столь актуально? Страховые компании порой не могут исполнить свои обязательства по восстановительному ремонту, поскольку новых оригинальных запчастей, прежде всего для дорогих и «праворульных» машин, на рынке в требуемом количестве нет. В массовом сегменте ситуация гораздо спокойнее, запасы деталей пока есть, пусть цены на отдельные марки уже катастрофически завышены. Однако нельзя исключить ситуацию, при которой привезти в Россию запчасти тех брендов, которые покинули нашу страну в силу санкций, станет гораздо сложнее. Эти опасения приводят к скачкам цен на все новые зарубежные запчасти, хотя при наличии желания проблему можно легко решить: часть из них в виде аналогов производится в России. Если предложение ЦБ РФ вступит в силу, ситуация перестанет больно бить по кошелькам наших граждан, — объясняет координатор движения «Общество Синих Ведёрок», член общественного совета ГУ МВД России по Москве, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.

Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» также подчеркивает важность инициативы, которая одновременно предоставит страхователям возможность получать достаточные выплаты на ремонт автомобилей новыми качественными деталями и будет способствовать дальнейшему сдерживанию роста стоимости ОСАГО, размер которой в числе прочих факторов зависит от размера средней выплаты.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»