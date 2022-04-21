Аналоги оригинальных запчастей сдержат рост цены полисов ОСАГО

Эксперты рынка автострахования уверены, что предложение Центрального банка (ЦБ) РФ разрешить страховщикам рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО по ценам аналогов оригинальных запчастей в первую очередь пойдет на пользу рядовым страхователям. Обнуление цены оригинальных иностранных деталей от производителей из «недружественных» стран при расчете стоимости ремонта позволит избежать роста стоимости полисов «автогражданки» и обеспечить ремонт качественными аналоговыми автозапчастями. Это важно в условиях роста цен на оригинальные иностранные запчасти, вызванного нестабильным курсом рубля и перебоями в их поставках на фоне санкций.
В тех геополитических и экономических условиях, в которых мы все находимся, пострадавшим в ДТП автомобилистам крайне важно, чтобы у страховых компаний была возможность обеспечить ремонт их автомобиля в рамках ОСАГО качественными запчастями. При этом все участники страхового рынка сходятся во мнении: стоимость полисов ОСАГО должна оставаться в разумных пределах, то есть быть подъемной для большинства автомобилистов.
Учитывая обусловленную кризисом на рынке автозапчастей сложную ситуацию в сегменте обязательной «автогражданки», Банк России в качестве временной меры
Почему это предложение регулятора столь актуально? Страховые компании порой не могут исполнить свои обязательства по восстановительному ремонту, поскольку новых оригинальных запчастей, прежде всего для дорогих и «праворульных» машин, на рынке в требуемом количестве нет. В массовом сегменте ситуация гораздо спокойнее, запасы деталей пока есть, пусть цены на отдельные марки уже катастрофически завышены. Однако нельзя исключить ситуацию, при которой привезти в Россию запчасти тех брендов, которые покинули нашу страну в силу санкций, станет гораздо сложнее. Эти опасения приводят к скачкам цен на все новые зарубежные запчасти, хотя при наличии желания проблему можно легко решить: часть из них в виде аналогов производится в России. Если предложение ЦБ РФ вступит в силу, ситуация перестанет больно бить по кошелькам наших граждан, — объясняет координатор движения «Общество Синих Ведёрок», член общественного совета ГУ МВД России по Москве, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.
Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» также подчеркивает важность инициативы, которая одновременно предоставит страхователям возможность получать достаточные выплаты на ремонт автомобилей новыми качественными деталями и будет способствовать дальнейшему сдерживанию роста стоимости ОСАГО, размер которой в числе прочих факторов зависит от размера средней выплаты.
Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!