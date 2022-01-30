Ананас — лекарственные свойства и применение. Рецепты

Ананас является тропическим травянистым растением, относящимся к семейству бромелиевых. Представляет собой травянистое наземное растение, имеющее колючий стебель и листья. Обладает большим количеством придаточных корней, развивающихся в листовых пазухах и поглощающих задерживающуюся там влагу. Листья ананаса колючезубчатые, широколинейные, очень суккулентные и мясистые, покрыты толстым эпидермическим слоем. Могут вырастать до восьмидесяти сантиметров длиной.

При полном формировании листовой розетки из нее образуется длинный цветонос, обильно покрытый обоеполыми цветами. В результате двухнедельного цветения образуется мощное соплодие желто-золотистого цвета, напоминающее формой шишку.

Самоопыляемые сорта ананасов не образуют семян.

Широко распространено растение в тропиках Южной Америки вплоть до Парагвая и Аргентины. Наиболее обширные ананасовые плантации расположены на Гавайских островах.

Сбор и заготовка ананаса

Ананасы собирают по мере созревания. Они употребляются в свежем виде и в виде соков. Также соплодия ананасов можно консервировать и сушить.

Ананас — лечебные свойства и применение

Ананас издревле употреблялся в качестве десерта, обладающего изысканным вкусом и тонким ароматом. Его лечебные свойства были обнаружены относительно недавно. Состав ананаса, богатый пищевыми волокнами и витаминами, позволяет считать это растение ценным пищевым источником полезных питательных веществ.

Регулярное употребление ананаса снижает вязкость крови, что позволяет рекомендовать его для профилактики тромбозов и тромбофлебитов. Хорошим эффектом обладает употребление ананаса при гипертониях, болезнях почек и нарушениях сердечно-сосудистой деятельности.

Такое свойство ананаса как устранение атеросклеротических бляшек со стенок кровеносных сосудов обеспечивает высокоэффективную профилактику инфарктов миокарда и инсультов.

Специалисты считают, что регулярное употребление ананаса значительно уменьшает возникновение суставных и мышечных болей, а также приостанавливает развитие атеросклероза сосудов и нарушений функционирования поджелудочной железы.

Отмечено свойство ананаса уменьшать симптомы воспалительных заболеваний, к каким можно отнести синусит, пиелонефрит, ангину, плеврит, пневмонию и некоторые другие. Кроме того, применение этого растения ускоряет заживление ран и стимулирует пищеварительные функции.

Особой популярностью ананас обладает в связи с наличием ценных диетических свойств, которые проявляются в уникальном сочетании полезных питательных веществ и низкой калорийности. В связи с этим употребление ананасов широко используется во многих методиках похудения.

Почти все лечебные свойства ананаса объясняются присутствием в его составе ценного вещества бромелайна. Для того, чтобы эффект от попадания бромелайна в организм был максимальным, ананас рекомендуется употреблять на голодный желудок. При попадании в организм совместно с пищей или после еды бромелайн способствует повышению ферментативной активности желудочного сока и действует в качестве пищеварительного фермента.

Последние исследования ученых позволяют считать, что высококонцентрированные вытяжки из ананаса способны помочь при лечении онкологических заболеваний. Свойство веществ, содержащихся в ананасе, связывать свободные радикалы может являться хорошей профилактикой раковых болезней.

Сок, добываемый из листьев растения, широко используется у народов Индии в качестве глистогонного средства.

Основные полезные свойства ананаса:

Снижает вязкость крови, что является отличным подспорьем для профилактики тромбозов и тромбофлебитов.

Положительно влияет на людей, имеющих проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой.

Способствует рассасыванию атеросклеротических бляшек, присутствующих на сосудистых стенках, что предупреждает возникновение инсультов и инфарктов.

Предупреждает развитие атеросклероза.

Регулирует деятельность поджелудочной железы.

Уменьшает риск появления мышечных и суставных болей.

Облегчает симптомы при наличии воспалительных заболеваний (например, пневмонии или пиелонефрита), оказывая стимулирующее действие на иммунитет.

Способствует скорому заживлению ран.

Стимулирует пищеварение.

Является профилактическим средством онкологических заболеваний. Вытяжки высокой концентрации, получаемые из ананаса, могут применяться в качестве вспомогательного средства для их лечения (выводы на основании исследований учёных последних лет).

Сок, получаемый из ананасовых листьев, обладает глистогонным действием и широко используется у индийских народов.

Отдельно об ананасовом ферменте

Во всех частях ананаса содержится невероятно полезный фермент бромелайн. Однако наибольшая его концентрация в стволах ананасовых деревьев, использующихся для переработки. Известно также, что в несъедобной сердцевине ананаса бромелайна больше, чем в его мякоти. Лечебная сила ананаса, о которой мы говорили ранее, во многом зависит от наличия в нём этого фермента. Именно за счёт бромелайна ананас применяется с целью улучшения пищеварения, обладает антитромботическим, противовоспалительным, иммуностимулирующим и противораковым эффектами.

Многие считают, что бромелайн способствует похудению. Но не следует делать таких категорических заявлений (в средствах массовой информации широко применяется реклама биологически активных добавок к пище на основе бромелайна). Дело в том, что бромелайн – это пищевой фермент, и он действительно помогает расщеплять жиры, но, в первую очередь жиры, находящиеся в пищеварительном тракте человека. Известно, что многие жиры проходят транзитом через организм человека. При поступлении бромелайна в организм, все они расщепляются и всасываются в кровь из кишечника, поэтому, активный приём бромелайна, может способствовать увеличению веса! Принимать бромелайн с целью похудения можно только при пустом пищеварительном тракте (натощак). Тогда будет происходить расщепление жировых запасов в организме. Но, при этом, следует помнить, что длительное употребление ферментов на голодный желудок чревато его раздражением и появлением желудочно-кишечных патологий.

Кроме этого, ананасовый фермент помогает расщеплять белок и способствует ускорению поступления аминокислот в кровь, которые необходимы для роста и сохранности мышечных тканей. Таким образом, он может быть полезен лишь для набора мышечной массы.

Химический состав ананаса

Мякоть ананаса содержит богатый состав различных веществ. На 86% соплодие растения состоит из воды, в которой содержится большой процент простых сахаров, основную часть которых составляет сахароза. Также ананас богат органическими кислотами, из которых можно назвать аскорбиновую и лимонную, провитамином А и витаминами группы В.

В мякоти соплодия отмечено содержание таких минеральных веществ как калий, медь, железо, цинк, магний, кальций, йод и марганец.

Кроме того, в ананасе содержится комплекс протеолитических ферментов, в числе которых бромелайн, и обладающих высокой активностью. Ферменты обладают способностью разрушать белки, что обусловливает улучшение усвоения организмом белковой пищи.

Ананас — рецепты

Ананасы эффективно используются для восстановления функций пищеварительной системы. Для того, чтобы повысить ферментативную активность желудочного сока, необходимо во время приема пищи выпить стакан сока из ананаса или съесть ломтик свежего плода. Это наиболее полезно при приеме в пищу большого количества мяса или клетчатки. Такое же количество сока требуется употреблять людям, страдающим атеросклерозом, гипертонией, инсультами и нарушениями деятельности сердечно-сосудистой системы.

Употребление стакана ананасового сока поможет снять приступы тошноты во время морской болезни или при авиаперелете.

Для того, чтобы избавиться от отеков и явлений тромбоза, рекомендуется каждый день выпивать по стакану ананасового сока или съедать половину его плода.

Для устранения мозолей нужно приложить мякость растения к поврежденному участку кожи и продержать в течение ночи. Утром кожу необходимо распарить горячей водой, после чего следует удалить мозоль. При необходимости такую процедуру можно повторять многократно.

Отмечено свойство ананаса влиять на улучшение памяти. Людям, занимающимся умственной работой и имеющим дело с большими объемами информации (например, программистам, экономистам и т. п.), рекомендуется пить ананасовый сок не реже двух раз в неделю.

С помощью ананаса можно лечить простудные заболевания. В этом поможет витаминный напиток. Для его приготовления необходимо измельчить в миксере 100 граммов свежей мякоти ананаса, добавить 100 миллилитров кваса домашнего приготовления и небольшое количество сока лимона. приём такого напитка три раза в день гарантирует ослабление симптомов простуды и полное избавление от нее.

Употребление кусочка свежего ананаса после обеда поможет расстаться с некоторым количеством лишних килограммов.

Ананас успешно используется в косметологии. Для увядающей и сухой кожи лица и рук подойдет следующая маска из мякоти плода. Необходимо хорошо размять два кружка консервированного ананаса, добавить три-четыре капли лавандового масла и столовую ложку любого растительного масла. После этого смесь требуется тщательно перемешать и нанести на лицо или руки. Маску следует держать около десяти минут, затем она смывается теплой водой.

Для удаления с кожи угрей и прыщей можно применить очищающую маску. Требуется размять кружок свежего, очищенного от кожуры ананаса. Затем необходимо добавить к ананасу чайную ложку натурального мёда и немного овсяной муки. Смесь должна приобрести вид густой кашицы, которую следует нанести на лицо. Такую маску нужно держать около пятнадцати минут, затем снять с помощью ватного тампона. При применении маски может появиться легкое пощипывание – это обновляется кожа и удаляются её ороговевшие частички.

Для оздоровления сухой кожи лица можно применить следующий рецепт. Измельченная мякоть смешивается в равных пропорциях с оливковым или подсолнечным маслом, затем смесь толстым слоем наносится на лицо и через десять минут смывается теплой водой.

Для удаления излишней жирности кожи её необходимо утром и вечером протирать кусочком свежей мякоти ананаса. Также можно наложить кусочки на лицо и подержать их около пятнадцати минут. Затем лицо следует сполоснуть прохладной водой.

Ежедневное употребление ананаса перед менструациями поможет уменьшить или полностью снять проявление неприятных ощущений во время их прихода.

Желающие снизить вес могут устраивать разгрузочные дни с использованием ананаса. Такие разгрузочные дни должны проводиться не чаще одного раза в неделю. В течение дня необходимо съесть килограмм ананаса, разделив его на четыре равные части. Никакую другую пищу употреблять нельзя. Разгрузочные дни не только помогут снизить вес, но и укрепят иммунитет, очистят организм от токсинов.

Побочные действия и противопоказания к применению ананаса

Излишнее употребление мякоти и свежевыжатого сока ананаса может вызвать повреждения слизистой оболочки ротовой полости и расстройство желудка. Не рекомендовано употребление ананаса людям, страдающим гастритами и язвой желудка. От приема ананаса следует отказаться при беременности, так как вещества, содержащиеся в нем, способны вызывать сокращения мышечных тканей и поддерживать их тонус.

При употреблении ананаса детьми до шести лет возможно появление раздражения слизистой оболочки кишечника, поэтому следует строго ограничивать количество его потребления.

Не рекомендуется употребление ананаса людям, склонным к аллергическим реакциям, а также имеющим индивидуальную непереносимость данного вида продукта.

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