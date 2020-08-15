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Анастасия Долгова из Севастополя - чемпионка России по гребле на байдарках и каноэ

Анастасия Долгова из Севастополя — чемпионка России по гребле на байдарках и каноэ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:03 15.08.2020

Ведущая севастопольская спортсменка, лауреат городской премии «Спортсмен года — 2019», Анастасия Долгова завоевала золото на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в Москве. Гонки регаты стартовали на гребном канале в Крылатском с 10 по 14 августа.

В чемпионате приняли участие более трёхсот сильнейших спортсменов из 30 регионов страны. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 8 города Севастополя, мастер спорта международного класса Анастасия Долгова выиграла золото на дистанции 200 метров в байдарке-двойке (совместно с Кристиной Ковнир из Санкт-Петербурга) и две бронзы: на дистанции 500 метров в байдарке-одиночке и на дистанции 500 метров в байдарке-двойке (также в паре с Кристиной Ковнир). Тренер Анастасии — Вадим Никитенко, — сообщает пресс-служба ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».

Анастасия Долгова из Севастополя - чемпионка России по гребле на байдарках и каноэ Анастасия Долгова из Севастополя - чемпионка России по гребле на байдарках и каноэ

По итогам завершившегося чемпионата определился состав сборной России для участия в Кубке мира и в чемпионате Европы 2020 года. Таким образом, Анастасия завоевала право представлять Россию на международных стартах.

фото: ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя«

Анастасия Долгова из Севастополя - чемпионка России по гребле на байдарках и каноэ

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