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«Верево Сити»
Анастасия Долгова из Севастополя – чемпионка России по гребле на байдарке
фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Анастасия Долгова из Севастополя – чемпионка России по гребле на байдарке

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:27 18.08.2021

Мастер спорта международного класса Анастасия Долгова из Севастополя совместно с Кристиной Ковнир из Санкт-Петербурга стала чемпионкой России по гребле на байдарке-двойке на 200-метровой дистанции, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя. Соревнования прошли в Краснодаре на базе Центра гребных видов спорта.

В составе сборной России спортсменки выступят на чемпионате мира, который с 16 по 19 сентября пройдет в столице Дании – Копенгагене. Они будут бороться на награды сразу на двух дистанциях – 200 и 500 метров, — сообщает «Крымский спорт».

 

Анастасия Долгова из Севастополя – чемпионка России по гребле на байдарке

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