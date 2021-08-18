Анастасия Долгова из Севастополя – чемпионка России по гребле на байдарке

Мастер спорта международного класса Анастасия Долгова из Севастополя совместно с Кристиной Ковнир из Санкт-Петербурга стала чемпионкой России по гребле на байдарке-двойке на 200-метровой дистанции, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя. Соревнования прошли в Краснодаре на базе Центра гребных видов спорта.

В составе сборной России спортсменки выступят на чемпионате мира, который с 16 по 19 сентября пройдет в столице Дании – Копенгагене. Они будут бороться на награды сразу на двух дистанциях – 200 и 500 метров, — сообщает «Крымский спорт» .