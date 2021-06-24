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Анастасия Долгова из Севастополя выиграла два "золота" чемпионата России в Москве
фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Анастасия Долгова из Севастополя выиграла два «золота» чемпионата России в Москве

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:23 24.06.2021

Мастер спорта международного класса Анастасия Долгова из Севастополя по итогам чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио, сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Соревнования, собравшие более 300 спортсменов из 30 регионов страны, прошли в Москве на одноименном гребном канале. В активе нашей землячки четыре медали – по два «золота» и «бронзы». Анастасия Долгова стала чемпионкой России на 500-метровой дистанции на байдарке-двойке (совместно с Кристиной Ковнир из Санкт-Петербурга) и байдарке-четверке (в компании со Светланой Черниговской, Натальей Подольской и Кирой Степановой). Также представительница ГАУ «ЦСП СКС» взяла «бронзу» на байдарке-одиночке на дистанциях 200 и 500 м., — отмечает «Крымский спорт».

В составе сборной России Анастасия примет участие в заключительном тренировочном мероприятии перед Олимпийскими играми в Токио, а также в чемпионате мира, который вскоре пройдет в столице Дании – Копенгагене.

Анастасия Долгова из Севастополя выиграла два "золота" чемпионата России в Москве

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