Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Анастасия Долгова из Севастополя — обладатель Кубка страны по гребле на байдарках и каноэ
актуально в республике
Анастасия Долгова из Севастополя — обладатель Кубка страны по гребле на байдарках и каноэ
фото: ВКонтакте, Центр спортивной подготовки сборных Севастополя

Анастасия Долгова из Севастополя — обладатель Кубка страны по гребле на байдарках и каноэ

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:06 24.11.2023

Заслуженный мастер спорта России Анастасия Долгова из Севастополя стала обладателем Кубка страны по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования 20-23 ноября прошли в Краснодаре.

Анастасия Долгова одержала победу на дистанции 2000 метров среди байдарок-одиночек. Воспитанница СШОР № 8 финишировала с результатом 9 минут 18,913 секунды, более чем на 5 секунд опередив серебряного призера – Елизавету Янучек из Саратовская области. Наши поздравления Анастасии Долговой и ее тренерам Вадиму и Ирине Никитенко! — отмечает «Крымский спорт»

 

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.