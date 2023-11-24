Анастасия Долгова из Севастополя — обладатель Кубка страны по гребле на байдарках и каноэ

Заслуженный мастер спорта России Анастасия Долгова из Севастополя стала обладателем Кубка страны по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования 20-23 ноября прошли в Краснодаре.

Анастасия Долгова одержала победу на дистанции 2000 метров среди байдарок-одиночек. Воспитанница СШОР № 8 финишировала с результатом 9 минут 18,913 секунды, более чем на 5 секунд опередив серебряного призера – Елизавету Янучек из Саратовская области. Наши поздравления Анастасии Долговой и ее тренерам Вадиму и Ирине Никитенко! — отмечает «Крымский спорт».