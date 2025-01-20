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Анастасия Тюнина из Севастополя – победитель международного боксерского турнира в Сербии
фото: ВКонтакте, Бокс Севастополя

Анастасия Тюнина из Севастополя – победитель международного боксерского турнира в Сербии

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 16:00 20.01.2025

Анастасия Тюнина из Севастополя (тренируется в «СШОР № 4 по боксу» под руководством своего отца Александра Тюнина) стала победителем XIV международного женского турнира по боксу «Кубок наций». Соревнования 12-19 января принял сербский Сомбор (Дворец спорта «Мостонга»). Бои проходили в четырех возрастных группах: среди девушек 13-14 и 15-16 лет, юниорок (17-18 лет) и женщин (19-40 лет).

Анастасии Тюниной не нашлось равных в соревнованиях юниорок 17-18 лет в весовой категории до 48 кг. Напомним, что в прошлом году на этом же турнире Анастасия Тюнина первенствовала среди девушек 15-16 лет.

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Всего в соревнованиях приняли участие 86 спортсменок из Сербии, России, Англии, Казахстана, Румынии, Хорватии, Словакии, Боснии, а также нейтральные боксеры IBA.

источник: «Крымский спорт»

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