Анатолий Саввопуло выиграл «классику» чемпионата Крыма по шахматам среди ветеранов

Первенство Крыма по шахматам среди ветеранов прошло в Симферополе на базе клуба «ИнтелКиммерия».

За победу в турнире сражались десять шахматистов, которые сыграли между собой в один круг (9 туров, контроль времени – 90 минут + 30 секунд за каждый ход). Победителем стал симферополец Анатолий Саввопуло, набравший в итоге 7,5 очка. Вторым финишировал Александр Макаренко (6 очков), третьим – Геннадий Тихонов (5), по дополнительным показателям опередивший набравшего столько же очков Николая Орищенко. Все спортсмены также представляют Симферополь, — сообщает «Крымский спорт».

Напомним, что ранее Анатолий Саввопуло стал победителем и в двух других видах программы ветеранского первенства – рапиде и блице.