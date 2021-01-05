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Анатолий Саввопуло выиграл "классику" чемпионата Крыма по шахматам среди ветеранов
фото: Федерация шахмат Республики Крым

Анатолий Саввопуло выиграл «классику» чемпионата Крыма по шахматам среди ветеранов

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 16:40 05.01.2021

Первенство Крыма по шахматам среди ветеранов прошло в Симферополе на базе клуба «ИнтелКиммерия».

За победу в турнире сражались десять шахматистов, которые сыграли между собой в один круг (9 туров, контроль времени – 90 минут + 30 секунд за каждый ход). Победителем стал симферополец Анатолий Саввопуло, набравший в итоге 7,5 очка. Вторым финишировал Александр Макаренко (6 очков), третьим – Геннадий Тихонов (5), по дополнительным показателям опередивший набравшего столько же очков Николая Орищенко. Все спортсмены также представляют Симферополь, — сообщает «Крымский спорт».

Напомним, что ранее Анатолий Саввопуло стал победителем и в двух других видах программы ветеранского первенства – рапиде и блице.

Анатолий Саввопуло выиграл "классику" чемпионата Крыма по шахматам среди ветеранов

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