Андрей Брежнев: биография внука Леонида Брежнева

Андрей Брежнев — успешный политик и экономист, внук одного из лидеров СССР Леонида Ильича Брежнева. На протяжении 10 лет был членом Коммунистической партии РФ.

Детство и юность

Андрей Юрьевич Брежнев — коренной москвич, появился на свет 15 марта 1961 года в семье государственного деятеля Юрия Брежнева и его супруги, учительницы английского языка, Людмилы Брежневой. Андрей стал вторым ребенком в семье, у него был Леонид. Высшее образование Брежнев получил в МГИМО, который успешно окончил 1983.

Первым местом его работы стало внешнеторговое объединение «Союзхимэкспорт». Через 2 года он занял должность финансового атташе МИД СССР, а спустя непродолжительное время уже был заместителем начальника Управления внешних связей Министерства торговли. После распада СССР Андрей Брежнев сотрудничал с различными коммерческими организациями и благотворительными фондами.

Деятельность

Политическая карьера Брежнева началась в 1998 году, когда он создал и возглавил «Общероссийское коммунистическое общественное движение». Впоследствии его кандидатура неоднократно выдвигалась на региональных выборах, но набирала лишь небольшое число голосов.

В 2002 году Андрей Юрьевич Брежнев стал главой организованной им «Новой коммунистической партии», а позже вошёл в состав Коммунистической партии РФ. С 2014 году он занял место первого секретаря Коммунистической партии социальной справедливости. От неё политик также выдвигался на выборах различного уровня, но везде потерпел неудачу.

Личная жизнь и семья

На протяжении более чем 40 лет Андрей Брежнев был женат на Надежде Викторовне Ляминой. Она родила политику двух наследников — Леонида и Дмитрия. Развод произошел в 2002 году. Второй раз Андрей Юрьевич женился на избраннице по имени Елена, имевший детей от предыдущих браков. Но и этот союз вскоре распался. Знакомые отмечали, что политик был исключительно порядочным и очень сдержанным человеком, боявшимся неосторожными поступками бросить тень на память деда. Единственным его по-настоящему близким другом был отец, скончавшийся в 2013 году.

Последние годы

Последние годы своей жизни Андрей Брежнев провёл в Севастополе. Любил он также бывать в своём доме на черноморском побережье. Дача была выстроена в посёлке Малый Маяк, неподалёку от Ялты. Политик возлагал большие надежды на этот регион, мечтая сделать его настоящим курортным заповедником. Поэтому он хотел баллотироваться в депутаты и организовать приток инвестиционных средств.

Андрей Брежнев скончался 10 июля 2018 года в возрасте 57 лет. Врачи констатировали, что смерть произошла от инфаркта. Он был похоронен в столице на Новодевичьем кладбище.