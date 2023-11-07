Английская виза: нюансы получения, и что делать при отказе

Как получить английскую визу и кто может ее получить, зависит от типа визы и цели поездки. Вот некоторые из наиболее распространенных типов виз для Великобритании:

туристическая виза (Standard Visitor Visa) предназначена для туристов и людей, приезжающих в Великобританию на краткосрочные туристические поездки. Обычно она действительна до 6 месяцев.

(Standard Visitor Visa) предназначена для туристов и людей, приезжающих в Великобританию на краткосрочные туристические поездки. Обычно она действительна до 6 месяцев. рабочая виза (Tier 2 Visa) выдаётся иностранным работникам, которые имеют предложение о работе от британского работодателя. Существует несколько подтипов этой визы, включая Tier 2 (General) для общих работников и Tier 2 (Intra-Company Transfer) для работников, переводящихся внутри международных компаний.

(Tier 2 Visa) выдаётся иностранным работникам, которые имеют предложение о работе от британского работодателя. Существует несколько подтипов этой визы, включая Tier 2 (General) для общих работников и Tier 2 (Intra-Company Transfer) для работников, переводящихся внутри международных компаний. виза студента (Tier 4 Visa): предоставляется иностранным студентам, которые хотят учиться в британских учебных заведениях. Обычно для этого типа визы требуется подтверждение записи в учебное заведение.

(Tier 4 Visa): предоставляется иностранным студентам, которые хотят учиться в британских учебных заведениях. Обычно для этого типа визы требуется подтверждение записи в учебное заведение. виза семейного воссоединения : эти визы предназначены для членов семей британских граждан или резидентов, позволяя им воссоединиться со своими близкими родственниками в Великобритании.

: эти визы предназначены для членов семей британских граждан или резидентов, позволяя им воссоединиться со своими близкими родственниками в Великобритании. визы беженцев и лиц, нуждающихся в убежище: люди, переселяющиеся в Великобританию из-за политических, религиозных или гуманитарных причин, могут просить о предоставлении убежища.

Важно заметить, что требования и процедуры для получения английской визы могут различаться в зависимости от типа визы и вашей страны проживания.