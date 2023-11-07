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Английская виза: нюансы получения, и что делать при отказе
иллюстрация: pikist.com

Английская виза: нюансы получения, и что делать при отказе

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 22:21 07.11.2023

Английская виза — это общий термин, который часто используется для обозначения различных типов виз, позволяющих въезд и пребывание в Великобритании (Великобритания включает Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию). Визы могут быть выданы для разных целей, таких как туризм, бизнес, обучение, работа, семейные визиты и другие.

Как получить английскую визу и кто может ее получить, зависит от типа визы и цели поездки. Вот некоторые из наиболее распространенных типов виз для Великобритании:

  • туристическая виза (Standard Visitor Visa) предназначена для туристов и людей, приезжающих в Великобританию на краткосрочные туристические поездки. Обычно она действительна до 6 месяцев.
  • рабочая виза (Tier 2 Visa) выдаётся иностранным работникам, которые имеют предложение о работе от британского работодателя. Существует несколько подтипов этой визы, включая Tier 2 (General) для общих работников и Tier 2 (Intra-Company Transfer) для работников, переводящихся внутри международных компаний.
  • виза студента (Tier 4 Visa): предоставляется иностранным студентам, которые хотят учиться в британских учебных заведениях. Обычно для этого типа визы требуется подтверждение записи в учебное заведение.
  • виза семейного воссоединения: эти визы предназначены для членов семей британских граждан или резидентов, позволяя им воссоединиться со своими близкими родственниками в Великобритании.
  • визы беженцев и лиц, нуждающихся в убежище: люди, переселяющиеся в Великобританию из-за политических, религиозных или гуманитарных причин, могут просить о предоставлении убежища.

Важно заметить, что требования и процедуры для получения английской визы могут различаться в зависимости от типа визы и вашей страны проживания.

Отказ в английской визе — возможные причины

Отказ в английской визе может произойти по разным причинам, и важно понимать, почему вам было отказано, чтобы дальше принимать соответствующие меры. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин отказов и что можно с ними сделать:

  • один из частых отказов связан с недостаточным финансированием для планируемой поездки. Если не предоставлены достаточные доказательства того, что у того, кто запрашивает визу, есть средства для проживания, питания и покрытия расходов на медицинскую страховку и проживание в Великобритании, в визе может быть отказано. Решение в этом случае может включать в себя предоставление более подробных финансовых документов.
  • неправильные или неполные документы: если документы не соответствуют требованиям или они заполнены неправильно, это также может привести к отказу. Может потребоваться внимательный пересмотр и корректировка документов.
  • неудовлетворительное объяснение цели поездки: отсутствие четкого и убедительного объяснения того, зачем человек хочет посетить Великобританию, может вызвать сомнения у консульского офицера и привести к отказу. Следует быть готовым объяснить цель поездки и доказать нерушимую связь со страной проживания и возвращение после поездки.
  • Иногда отказы могут происходить по разным другим причинам, таким как недостаточные связи с родиной, недостоверные сведения в анкете и так далее.

И! Существуют определенные категории причин, по которым может быть однозначно отказано в английской визе. Эти причины связаны с нарушениями законов и безопасности, и могут включать в себя следующее:

  • если у заявителя есть предыдущие или актуальные судимости за серьезные преступления, в том числе наркотические преступления, насилие или преступления, связанные с терроризмом, это может привести к отказу.
  • визовые органы могут отказать в визе, если считают, что заявитель представляет угрозу национальной безопасности Великобритании или нарушит мир и порядок.
  • если власти считают, что заявитель незаконно пребывал в Великобритании ранее или пытался обойти иммиграционные правила, это может привести к отказу.
  • предоставление ложных или фальшивых документов или информации во время подачи заявления на визу может привести к отказу. Это включает в себя предоставление поддельных финансовых документов или справок о работе.
  • если власти выясняют, что заявитель в прошлом представлял недобросовестные сведения или участвовал в мошенничестве в связи с визами, это также может стать основанием для отказа.

Важно отметить, что британские власти проводят тщательное расследование и проверку заявлений на визу, и если имеются серьезные основания считать, что заявитель может представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку, они имеют право отказать в визе.

Однако в каждом случае рассмотрения визы учитываются индивидуальные обстоятельства, и если у заявителя есть изменения в личной истории, а также адекватное объяснение или доказательства, он может попытаться пересмотреть свое положение и возможно подать повторное заявление в будущем.

Отказ в британской визе — что делать

При отказе в британской визе существует несколько способов получить помощь и, возможно, пересмотр решения, в зависимости от конкретной ситуации:

  • в большинстве случаев, если было отказано в визе, можно подать повторное заявление с исправленными или дополнительными документами. Важно учесть, что в повторном заявлении необходимо адресовать и исправить те проблемы, которые привели к отказу в первый раз.
  • консультация с иммиграционными адвокатами: такие специалисты специализируются на визовых вопросах и могут оценить конкретную ситуацию, предоставить юридическую консультацию и помочь в подготовке заявления и документов для повторной подачи. Они также могут представить интересы в обжаловании решения.
  • если уверены, что отказ в британской визу был ошибочным, можно подать административную жалобу на решение. Это обычно предусматривает аппеляционную процедуру, в ходе которой будет пересмотрено заявление. Это может быть сложным и требует юридической помощи.
  • обращение к органам правительства: в редких случаях, если  есть основания полагать, что решение о визе было предвзятым или незаконным,  можно обратиться к омбудсмену или другим органам правительства для выяснения обстоятельств дела.

Шансы на успешное повторное рассмотрение зависят от конкретных обстоятельств дела и от того, насколько успешно будут исправлены или обоснованы причины отказа. Важно тщательно изучить уведомление об отказе и действовать согласно рекомендациям консульского офиса. Помощь юристов и консультантов, специализирующихся на визовых вопросах, может значительно повысить шансы на успешное пересмотрение решения.

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