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Анна Горожанская из Керчи взяла "золото" Кубка мира по тхэквондо ИТФ
фото: пресс-служба минспорта Крыма

Анна Горожанская из Керчи взяла «золото» Кубка мира по тхэквондо ИТФ

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 18:21 20.12.2019

Керчанка Анна Горожанская завоевала «золото» Кубка мира по тхэквондо ИТФ, который состоялся в столице Белоруссии Минске, на базе спорткомплекса «Минск-Арена».

Горожанская отличилась в спарринге среди юниорок в весовой категории до 70 кг, сообщает пресс-служба минспорта республики.Еще один представитель Керчи – Евгений Зелин – стал бронзовым призером Кубка в весе до 55 кг также в соревнованиях юниоров. Оба спортсмена тренируются под руководством Эдуарда Кальченко, — сообщает «Крымский спорт».

Отметим, что Кубок мира по тхэквондо ИТФ собрал в Минске около 1500 спортсменов из 21 страны.

Анна Горожанская из Керчи взяла "золото" Кубка мира по тхэквондо ИТФ

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