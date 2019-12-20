Анна Горожанская из Керчи взяла «золото» Кубка мира по тхэквондо ИТФ

Керчанка Анна Горожанская завоевала «золото» Кубка мира по тхэквондо ИТФ, который состоялся в столице Белоруссии Минске, на базе спорткомплекса «Минск-Арена».

Горожанская отличилась в спарринге среди юниорок в весовой категории до 70 кг, сообщает пресс-служба минспорта республики.Еще один представитель Керчи – Евгений Зелин – стал бронзовым призером Кубка в весе до 55 кг также в соревнованиях юниоров. Оба спортсмена тренируются под руководством Эдуарда Кальченко, — сообщает «Крымский спорт».

Отметим, что Кубок мира по тхэквондо ИТФ собрал в Минске около 1500 спортсменов из 21 страны.