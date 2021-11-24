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Анна Слабоус из Симферополя – лидер теннисного турнира в Воронеже
фото: ВКонтакте, Петербургский теннисный клуб

Анна Слабоус из Симферополя – лидер теннисного турнира в Воронеже

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 13:32 24.11.2021

Воспитанница ГБУ РК «Спортивная школа № 2» Анна Слабоус из Симферополя стала победителем теннисного турнира на призы компании BABOLAT, который с 15 по 21 ноября проходил в Воронеже.

Воспитанница Владимира Ходорченко выиграла парный разряд (с Натальей Панариной из Тольятти) в соревнованиях девушек до 17 лет. В одиночном разряде Анна Слабоус заняла четвертое место, — сообщает «Крымский спорт».

Отметим, что турнир на призы компании BABOLAT входит в календарь соревнований Российского теннисного тура.

 

Анна Слабоус из Симферополя – лидер теннисного турнира в Воронеже

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