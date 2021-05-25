 Анна Зинченко из Симферополя стала победителем конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

24 мая в Москве состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и награждения победителей. Лучшими по итогам всех этапов стали 52 человека.

Анна Зинченко из Симферополя стала лучшей среди 137 финалистов. Всего в конкурсе приняло участие более 13,4 тысячи специалистов в области интернет-коммуникаций со всей страны.

Участие в конкурсе – потрясающий профессиональный опыт, которого у меня никогда не было. Очень сложные, интересные задачи раскрывали не только наши знания, навыки, но и умение работать в команде, выдавать хороший результат в короткие сроки. Хочу отметить беспрецедентную прозрачность, открытость и честность проведения конкурса на всех его этапах. Ни гаджетов под рукой, ни шпаргалок. Все финалисты – профессионалы в своей сфере. Кстати, среди нас не только smm-менеджеры и разработчики программного обеспечения, но и депутаты, руководители крупных компаний, вузов. Мы общаемся и задумываем теперь кое-какие совместные проекты, — рассказала Анна Зинченко.

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. С обращением к участникам по видеосвязи выступил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Конкурс прошел через всю Россию, каждый ее регион. Мы развиваем технологическую инфраструктуру, чтобы люди в любой точке России имели качественную интернет-связь и возможность пользоваться плодами цифровизации. Также повышается роль государственной интернет-коммуникации. Власть должна видеть и слышать людей на всех площадках в любой точке страны, — сказал Дмитрий Чернышенко.

В приветственном обращении к финалистам Сергей Кириенко поделился деталями обсуждения итогов Конкурса на заседании Экспертного совета:

Мы договорились, что полные данные на всех финалистов, на всех 137 человек, у нас разбирают все ключевые руководители крупнейших компаний». По его словам, эксперты решили временно отменить правило не уводить друг у друга сотрудников, чтобы каждый конкурсант мог получить наилучшее предложение. «Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция.

На фото: Анна Зинченко из Симферополя и Александр Якунин из Севастополя во время этапа конкурса в Москве. Фото и материалы подготовлены Центром управления регионом РК.