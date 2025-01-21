Сообщение Банка России «О приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 тысяч рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств тридцать второго имущественного взноса Республики Крым»

АНО «Фонд защиты вкладчиков» сообщает о начале дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств тридцать второго имущественного взноса Республики Крым.

Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 года подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на 16 марта 2014 года лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории Республики Крым и на территории Севастополя на основании решений Банка России, либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 39-ФЗ подали в Фонд заявления о восстановлении пропущенного срока для подачи заявлений.

Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных компенсационных выплат производятся в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения по 8 апреля 2025 г. (включительно).

Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополнительной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в уполномоченную Фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен на официальном сайте Фонда (раздел «Как получить компенсационную выплату», подраздел «Адреса точек обслуживания»).

источник: Нотариальная палата города Севастополя