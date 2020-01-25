АНО «Фонд защиты вкладчиков» начинает дополнительные компенсационные выплаты вкладчикам

В АНО «Фонд защиты вкладчиков» отмечают: право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г. подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на 16 марта 2014 года лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории Республики Крым и на территории Севастополя на основании решений Банка России, либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 39-ФЗ подали в Фонд заявления о восстановлении пропущенного срока для подачи заявлений.

Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имеющими право на эти выплаты вкладчиками суммы имущественного взноса Республики Крым пропорционально доле имеющихся у вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков, превышающем 700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера дополнительных компенсационных выплат.

Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте РФ по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года.

Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных компенсационных выплат производятся в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения по 13 апреля 2020 года (включительно).

Сообщение Банка России «О приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств семнадцатого имущественного взноса Республики Крым»