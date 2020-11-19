АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» подвела итоги работы за год

За первый год работы Платформы для работы с обращениями предпринимателей 1377 обращений поступило на действия территориальных подразделений правоохранительных структур из 75 субъектов Российской Федерации.

По статистике, 58% жалоб направлены в МВД, 20% в Генеральную прокуратуру, 19% в Следственный комитет, 3% в ФСБ, – цитирует пресс-служба генерального директора АНО «Платформа ЗаБизнес.РФ» Элину Сидоренко.

К наиболее пострадавшим от силового давления сферам бизнеса, отмечают эксперты цифрового сервиса, относятся оптовая и розничная торговля, строительство, ремонт авто/мототехники. Как правило, юридические лица обвиняются в мошенничестве, неуплате налогов, повреждении чужого имущества.

10% от всех поступивших обращений нашли свое подтверждение в пользу именно предпринимателей.

Положительная практика рассмотрения обращений повышает доверие к цифровому сервису и к силовым структурам, предприниматели начинают к этому механизму относиться как к работающему, и нам такие форматы необходимо развивать, — заявила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В настоящее время обсуждается расширение функционала цифрового сервиса. Одним из важных решений в развитии функционала могло бы стать добавление в механизм работы платформы новых ведомств.

На платформу должна быть добавлена Федеральная таможенная служба. Мы получаем много жалоб на нарушения в результате оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, — заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.

В пользу эффективности «Платформы» говорит и количество ответов от правоохранительных органов на обращения. Только за год 599 предпринимателей получили ответы на свои заявки. В настоящее время на «Платформе» с момента ее запуска зарегистрировано 2260 пользователей, подано 1 377 обращений.

Я полагаю, самое важное, во-первых, чтобы бизнес поверил в действенность этого проекта, а во-вторых, чтобы платформа обеспечила быстрое решение каждой проблемы, — сказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Наибольшее количество обращений о фактах силового давления на предпринимателей поступило из Москвы. Далее следуют Краснодарский край, Московская область, Санкт- Петербург, Челябинская область, Ставропольский край и Ростовская область.

К субъектам с «нулевыми» показателями обращений относятся: Псковская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика.

Оригинальность «Платформы» заключается в том, что помимо решения конкретных задач она видит себя в организации образовательных и законотворческих инициатив.

Новым трендом «Платформы» станут экспертные слушания по обсуждению изменений уголовного и уголовно-процессуального кодексов. В 2020 году цифровой сервис совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой подготовили 21 предложение по совершенствованию действующего законодательства в сфере защиты бизнеса от силового давления. В рассмотрении данных поправок примут участие депутаты, сенаторы, правоохранительные органы, бизнес-омбудсмены, деловые объединения и экспертное сообщество.

Общее количество экономических преступлений в 2020г. снизилось на полпроцента, сообщил замруководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По данным Генеральной прокуратуры, 16% приходится на предпринимателей, или каждое шестое.

40% из них составили мошенничества (ст. 159 УК РФ). По-прежнему высоким остается процент уголовных дел, возбужденных по фактам присвоения и растраты (ст.160), уклонения от уплаты налогов/сборов с организации (ст.199), незаконному предпринимательству (ст.171). Многие уголовные дела возбуждаются вследствие вовлечения правоохранительных органов в разрешение гражданско-правовых и иных споров между конкурирующими субъектами, – уточняет Элина Сидоренко.

Напомним, «Платформа» была создана 19 ноября 2019 года по указу президента РФ Владимира Путина. Ее учредителями стали АСИ, РСПП, ТПП, «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ» и Минэкономразвития. В наблюдательный совет входят первый заместитель Председателя правительства РФ Андрей Белоусов, первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман, заместитель Министра внутренних дел РФ Виталий Шулика, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, помощник Президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«Платформа» позволяет бизнесу направить жалобу на необоснованные действия правоохранительных органов. Обращения рассматривают центральные аппараты ведомств, в том числе Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, МВД и ФСБ. Для каждой структуры определен свой регламент работы именно с «Платформой».

Ответ на обращение предпринимателя из любого региона будет давать центральный аппарат ведомства.

Это позволит исключить случаи повторного направления жалобы в территориальное подразделение, — поясняет Элина Сидоренко.

Заявка рассматривается в течение суток. Если понадобятся дополнительные документы или информация, ее нужно будет предоставить в течение 24 часов.

Рассмотрение жалобы идет до 30 дней, в Генеральной прокуратуре — до 14 дней.