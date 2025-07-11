Аномальная жара в Крыму простоит до конца июля

Крым снова попал под влияние тропической воздушной массы — температура воздуха превысила норму на целых 7 градусов. Об этом «КП-Крым» сообщила заместитель начальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай.

До следующей рабочей недели Крым будет находиться под влиянием все тех же тропических воздушных масс. Как и прежде, будет жарко, — сказала Шенгелай.

Несмотря на приход холодного фронта в период с 11 по 13 июля, столбики термометров опустятся всего на несколько градусов — дневная температура останется в пределах от +31 до +36 градусов.

Синоптики также отметили, что в эти дни возможны кратковременные грозы, однако они охватят лишь некоторые регионы полуострова. В понедельник ожидается небольшое количество осадков только для отдельных районов. После этого погодные условия станут более стабильными.

Всю следующую рабочую неделю, с 14 по 18 июля, будет сухо, ветер северо-восточный — до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…23°, днем +32…37°, — добавила Шенгелай.

источник: Радио Крым