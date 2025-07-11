Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Аномальная жара в Крыму простоит до конца июля
Новости Республики
Аномальная жара в Крыму простоит до конца июля
фото: pikist.com

Аномальная жара в Крыму простоит до конца июля

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:40 11.07.2025

Крым снова попал под влияние тропической воздушной массы — температура воздуха превысила норму на целых 7 градусов. Об этом «КП-Крым» сообщила заместитель начальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай.

До следующей рабочей недели Крым будет находиться под влиянием все тех же тропических воздушных масс. Как и прежде, будет жарко, — сказала Шенгелай.

Несмотря на приход холодного фронта в период с 11 по 13 июля, столбики термометров опустятся всего на несколько градусов — дневная температура останется в пределах от +31 до +36 градусов.

Узнайте больше:  Не везде в Крыму вода хорошего качества. В Евпатории с этим - проблема

Синоптики также отметили, что в эти дни возможны кратковременные грозы, однако они охватят лишь некоторые регионы полуострова. В понедельник ожидается небольшое количество осадков только для отдельных районов. После этого погодные условия станут более стабильными.

Всю следующую рабочую неделю, с 14 по 18 июля, будет сухо, ветер северо-восточный — до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…23°, днем +32…37°, — добавила Шенгелай.

источник: Радио Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 1

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x