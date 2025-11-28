Аномальное тепло в Крыму и отопительный сезон — что происходит

Традиционно в городе Ялта отопление начали подавать немного позже, там было принято решение о начале его с 27 октября. На сегодняшний день по всем 25 муниципальным образованиям Крыма решение о начале отопительного сезона принято, сезон начат, — рассказал замминистра ЖКХ РК.

Однако, в связи с погодными «сюрпризами» теплой осени, главным вопросом на текущий период времени от абонентов жилого фонда Крыма является возможность регулировки отопления.

На сегодняшний день такая возможность в большинстве котельных отсутствует, говорит замминистра ЖКХ.

Особенно если брать многоквартирные дома, в которые подаются также услуги горячего водоснабжения. При этом соответствующие технические решения при реконструкции котельных, конечно же, предусматриваются, и мы эти вопросы рассматриваем, — разъясняет он. — В многоквартирных домах, где нет горячего водоснабжения, котельные работают по минимально допустимому температурному графику, который позволяет обеспечить теплоносительную циркуляцию и подавать тепло потребителю равномерно по всему тепловому контуру.

По словам заместителя министра, сейчас ресурсоснабжающие организации вышли на штатный режим работы, то есть все необходимые регулировки и наладки выполнены, а те инциденты, которые возникают, устраняются в оперативном порядке по зоне ответственности либо ресурсоснабжающими организациями, либо управляющими компаниями, либо совместно.

Говоря о насущной проблеме по регулировке отопления в зависимости от погоды за окном, Евгений Коваленко рассказал о подготовке новейшей инфраструктуры на части котельных полуострова, позволяющей осуществлять эту функцию.

Республика Крым в этом году участвует в казначейских инфраструктурных кредитах. В рамках этих работ будут выполняться мероприятия по модернизации инфраструктуры пяти котельных. То есть две котельные в Ленинском районе и в городе Белогорске будут переходить с жидкого топлива на газ. Также будет выполнена работа по строительству трех блочно-модульных котельных в городе Керчи, — отметил он.

По информации министерства, эти мероприятия планируются к реализации с 2025 по 2027 год.

источник: РИА Новости Крым