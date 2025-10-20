Аномальный холод и рекордное тепло — погода новой недели в Крыму

Неустойчивость в атмосфере будет невероятной. Неделя стартует с не очень комфортной погоды, поскольку Крым и весь юг нашей страны окажется в тыловой части североатлантического циклона, куда северо-западные ветры будут нагнетать холодные воздушные массы. Под утро погода встретит крымчан холодом +2…7. В дневные часы +6…11. То есть, это практически аномальный холод. Местами возможен небольшой кратковременный дождь и плотный ветер западного направления по силе 10 м/с, — рассказал эксперт.

Но на этом «все неприятности заканчиваются», заверил он. Уже начиная со вторника с каждым днем в Крыму будет теплеть, и к концу недели погода удивит крымчан. Тишковец отметил, что такое редко случается в заключительной декаде октября — раз в 10-15 лет. По его словам, причина этому – достаточно мощный барический купол, который «будет оберегать Крым от ненастья, штормовых предупреждений и вообще от любых «камней с неба», заметил он.

По прогнозу специалиста, во вторник атмосферное давление начнет стремительно повышаться, выглянет солнце, облака поредеют. Ночью будет +3… 8, днем уже теплее — +9…14. В среду тренд на потепление будет усиливаться, солнца станет больше и днем воздух прогреется уже до +13… 18, то есть погода вернется в рамки положенной климатической нормы.

А под финал недели будет просто «песня» нашего прогноза, потому что в пятницу ночью — +7…12, днем +14…19, и это все в условиях активного солнца. И самое «вкусное» ждет крымчан и гостей Крыма к выходным, — пообещал специалист. — Температура в субботу ночью +8… 13, днем +15…20, а в воскресенье все +17…22 градуса тепла в условиях переменной облачности и отсутствия осадков».

До абсолютных рекордов температура воздуха не дотянет буквально пару градусов, заметил Тишковец.

Например, для 25 октября рекорд температуры составляет 25,9 градуса в 1923 году, для 26 октября 1923 года рекорд — 26,4 градуса.

Он также не исключил, что тепло будет пролонгировано на последующую неделю, по крайней мере на первые несколько дней, когда столбики термометров будут «штурмовать» отметку +23 градуса в разгар дня.

Это настоящий подарок от небесной канцелярии, от нашего климатического цеха югу нашей страны, — подчеркнул Тишковец.

Финал октября, по его словам, также обещает быть достаточно теплым, комфортным и солнечным.

источник: РИА Новости Крым