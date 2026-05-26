Античные объекты России сравнялись по посещаемости с Акрополем в Афинах — Георгий Мурадов

Поток туристов к античным объектам юга России превысил 2 млн человек в 2025 году, это сопоставимо с годовой посещаемостью музея Акрополь в Афинах. Об этом сообщил заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

По прошлому году называются цифры от 7 до 7,5 млн туристов, которые посетили территорию Крыма. <…> Еще больше туристов посещают объекты античности на территории Краснодарского края. По нашим объектам античности я могу привести цифры <…> — более 2 млн туристов, российских, прежде всего — посетили эти объекты античного наследия. И тут, конечно же, на первом месте стоит возрожденный Херсонес Таврический, возрожденная часть Византии. Я хотел бы обратить внимание на то, что [примерно] столько посетителей <…> в прошлом году посетили музей афинского Акрополя, то есть интерес колоссальный, — сказал он на пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Симферополь — Краснодар на тему «Античное наследие России. Путешествие по Боспорскому царству».

Научный руководитель международного центра «Античное наследие России», автор проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофор Константиниди отметил, что проект объединяет четыре региона РФ, охватывая 14 городов и 35 музеев, а также античные достопримечательности. По его словам, «Золотое кольцо Боспорского царства» — это уникальный проект, который объединяет очень интересные локации и комбинирует культурно-познавательные, эколого-просветительские задачи, а также природный потенциал.

Заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко отметила, что каждый третий экскурсант, проехавший по маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства», посетил Севастополь и Херсонес Таврический. Она рассказала, что комплекс «Новый Херсонес», открывшийся в 2024 году, посетили порядка 5 млн человек. Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий добавил, что 17% туристов, посещающих регион, делают своей целью культурно-познавательный туризм, учитывая количество памятников истории культуры, архитектуры, расположенных на территории республики.

О маршруте

«Золотое кольцо Боспорского царства» — глобальный российский туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Проект впервые позиционирует Россию на международной арене в качестве одного из уникальных центров античной культуры и цивилизации. Маршрут включает 14 городов и поселков, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и города Севастополь.

источник: РИА Новости Крым

