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Антидроновые разработки крымчан нового поколения спасают бойцов на передовой

Антидроновые разработки крымчан нового поколения спасают бойцов на передовой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 18.04.2024

Народный фронт передал систему радиоэлектронной борьбы «Прометей» крымским бойцам на Херсонском направлении СВО. Одно из самых эффективных средств борьбы с дронами изготавливают специалисты в Крыму.

Вдоль дорог смерти на Херсонском направлении целые поля уничтоженных дронами машин. Бойцы на передовой соревнуются в гонке «кулибинских» вооружений – ребята прямо в блиндажах паяют глушилки для дронов, пока враги настраивают дроны на новые частоты.

В это время в Крыму разрабатывают, совершенствуют и создают средства РЭБ нового поколения «Прометей», глушащую дроны сразу на нескольких частотах.

Мы делаем всё, чтобы выиграть гонку «дронового» вооружения здесь и сейчас. Такие системы нужны на каждой машине в зоне боевых действий, — рассказал боец с позывным «Крымчанин».

Сегодня Народный фронт привез «Прометей» крымским бойцам под Крынками.  В сборе на «убийцу дронов» поучаствовали и Металвис-юг, и профсоюз «Почты Крыма», и республиканский институт постдипломного педагогического образования, и спортивная школа.

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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