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Антирекорд. 16 «ландшафтных» пожаров в у за одни сутки

Антирекорд. 16 «ландшафтных» пожаров в Крыму за одни сутки

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:18 27.08.2024

У всех на слуху масштабный «ландшафтный» пожар под Феодосией, но факт: за минувшие сутки крымские пожарные 16 (!) раз выезжали на тушение подобных возгораний. О самых масштабных пожарах 26 августа в Крыму – в сводке МЧС:

Дежурные расчёты ПЧ с. Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК совместными усилиями ликвидировали пожар на открытой территории в с. Бабенково (Кировский район). Площадь его составила 900 кв. метров.

Огнеборцы ПЧ с. Войково потушили возгорание сухой травы в районе с. Сусанино (Первомайский район) на площади 300 кв. метров.

Дежурный состав ПЧ с. Пятихатка выезжал для ликвидации возгорания сухой растительности на территории частного домовладения в с. Ровном (Красногвардейский район). Площадь пожара составила 300 кв. метров.

Антирекорд. 16 «ландшафтных» пожаров в Крыму за одни сутки

В чрезвычайном ведомстве подчеркивают: в условиях сухой жаркой погоды и сильных порывов ветра риск возникновения травяных пожаров увеличивается в несколько раз. Высокая скорость ветра способна серьёзно усугубить ситуацию и распространить огонь на большие территории. Именно поэтому стоит быть предельно внимательным и соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не допустить беды.

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Антирекорд. 16 «ландшафтных» пожаров в Крыму за одни сутки

Фото: МЧС РК.

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