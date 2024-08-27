Антирекорд. 16 «ландшафтных» пожаров в Крыму за одни сутки

У всех на слуху масштабный «ландшафтный» пожар под Феодосией, но факт: за минувшие сутки крымские пожарные 16 (!) раз выезжали на тушение подобных возгораний. О самых масштабных пожарах 26 августа в Крыму – в сводке МЧС:

Дежурные расчёты ПЧ с. Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК совместными усилиями ликвидировали пожар на открытой территории в с. Бабенково (Кировский район). Площадь его составила 900 кв. метров.

Огнеборцы ПЧ с. Войково потушили возгорание сухой травы в районе с. Сусанино (Первомайский район) на площади 300 кв. метров.

Дежурный состав ПЧ с. Пятихатка выезжал для ликвидации возгорания сухой растительности на территории частного домовладения в с. Ровном (Красногвардейский район). Площадь пожара составила 300 кв. метров.