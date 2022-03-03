Антон Брачев из Севастополя – чемпион России по самбо

Севастополец Антон Брачев стал чемпионом России по самбо на соревнованиях, которые прошли в Верхней Пышме Свердловской области. Как сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя , Брачев отличился в весовой категории свыше 98 кг. В финальной схватке севастополец одолел Алексея Мерзликина из Пензы – 2:1.

Антон Брачев завоевал путевку на чемпионат мира, который 26-29 августа пройдет в столице Киргизии – Бишкеке. В соревнованиях в Верхней Пышме приняли участие более 700 спортсменов, — отмечает «Крымский спорт» .

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