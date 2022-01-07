Антон Брачев из Севастополя – серебряный призер Кубка России по дзюдо

Севастополец Антон Брачев стал серебряным призером Кубка России по дзюдо, который состоялся во Дворце спорта имени Увайса Ахтаева в столице Чечни – Грозном.

В весовой категории свыше 100 кг Антон Брачев одержал убедительные победы во всех предварительных поединках, но, к сожалению, уступил в финале Аслану Джиоеву из Мордовии, — сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя .

Всего в соревнованиях приняли участие 367 спортсменов из 50 регионов России.

Источник: «Крымский спорт»

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму