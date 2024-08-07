Антон Немкин — об отечественном ПО

Депутат Государственной Думы, член Комитета по информационной политике Антон Немкин на Петербургском международном юридическом форуме поделился оптимистичным прогнозом: к декабрю 2024 года больше половины всех российских компаний в реализации своей деятельности перейдут с иностранного программного обеспечения на отечественное. А к 2030 году российский софт будут использовать до 80% всех предприятий нашей страны.

Юридическая сфера, по мнению Немкина — одна из самых консервативных, которая с трудом принимает цифровизацию.

Но, несмотря на это, юридические фирмы всё активнее начинают использовать корпоративные отечественные IT-системы, появляется всё больше современных цифровых сервисов, предназначенных для профессиональных юристов.

Широко используются «конструкторы договоров», облегчающие и ускоряющие рутинные задачи, а также крупные российские экспертные платформы, собравшие всю современную информацию по вопросам различных отраслей права.

Активно ведётся автоматизация судебных процессов. Так, с помощью системы «Мой арбитр» можно удалённо подать иск в арбитражный суд и в режиме реального времени отслеживать ход дела. Применение цифровых доказательств уже стало общепринятым стандартом в суде.

Антон Игоревич Немкин отмечает, что благодаря цифровым технологиям удаётся автоматизировать ручной труд, оптимизировать хранение документов. Юристу легко с помощью специальной программы найти подходящий прецедент для анализа и планирования своих действий, заранее изучить потенциальные проблемы в том или ином виде договора.

Применение ИИ в правовой сфере

Антон Немкин выделяет важность развития нейросетей: искусственный интеллект поможет юристам в работе с международными делами, когда принципы регулирования различаются в разных юрисдикциях. Вскоре будет создана интеллектуальная система подсказки вариантов действий при разных исходных параметрах.

Антон Игоревич считает, что юристов ждёт активная фаза внедрения отечественных технологий на основе ИИ. Но есть в этом и ряд рисков. Эксперты опасаются, что у молодых специалистов может выработаться зависимость от цифровизации и снижение собственного критического мышления, что приведёт к повышению вероятности ошибок. Также онлайн-технологии всегда тесно связаны с угрозой нарушения конфиденциальности, утечки личных данных.

Цифровизация юридической сферы позволит существенно сократить сроки проверок законопроектов. Чтобы они четко соответствовали положениям Конституции и не содержали в себе двусмысленных формулировок, открывающих лазейки для коррупции.

За прошедшие три года большая часть государственных организаций и около половины крупных компаний уже перешли на отечественные решения, количество которых на рынке сегодня увеличивается. Например, число позиций в реестре российского программного обеспечения за четыре года превысило отметку в 20 тысяч. За этот же срок IТ-отрасль стала самой динамически развивающейся отраслью российской экономики. В 2,5 раза мы нарастили объём реализации собственных продуктов, решений и услуг, которые оказываются нашими компаниями, и достигли цифры в 3 трлн рублей, — рассказал Антон Немкин.

О соцсетях и блогерах

По мнению Антона Немкина, основной двигатель развития отечественных соцсетей — блогеры. Они активно переходят с зарубежных на российские платформы, такие как VK и Rutube. Переводя за собой аудиторию, они помогают формировать безопасную и удобную для пользователей цифровую среду. Люди больше ценят контент, который для них интересен, а не саму площадку.

Российские соцсети активно совершенствуются, учитывают запросы аудитории. Постепенно они становятся достойной альтернативой иностранным онлайн-сервисам, считает Антон Немкин. Развитие собственных площадок — необходимый фундамент для цифровой независимости страны и, как следствие, экономической стабильности.

Но одной из важнейших проблем до сих пор является интернет-мошенничество. За прошлый год было зафиксировано 677 тысяч киберпреступлений, цифровые мошенники похитили у интернет-пользователей 156 миллиардов рублей.

Борьба с такими преступлениями осложняется тем, что мошенники используют анонимные сети, скрывают своё местоположение и IP-адреса с помощью специальных программ. К тому же многие из них находятся на территории других стран.

Приоритетная задача государства по мнению Антона Немкина — обеспечение безопасной онлайн-среды для своих граждан. Разрабатываются новые законопроекты об ответственности за утечку персональных данных, проактивной защите личных аккаунтов пользователей. Переход на полностью отечественное ПО существенно увеличивает уровень информационной безопасности как частных пользователей, так и крупных компаний.

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