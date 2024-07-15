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Антон Погребняк из Симферополя — победитель юниорского первенства России в комплексном плавании
фото: ВКонтакте, Всероссийская Федерация плавания

Антон Погребняк из Симферополя — победитель юниорского первенства России в комплексном плавании

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:24 15.07.2024

В Обнинске Калужской области на базе ГБУ КО СШОР «Олимп» 8-12 июня прошло первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок 16-18 лет (2006-2008 гг. р.).

Воспитанник ГБУ ДО РК «Спортивная школа водных видов спорта», мастер спорта России Антон Погребняк из Симферополя (тренер – Борис Казаков) стал победителем соревнований в комплексном плавании на дистанции 200 м (результат – 2.01, 71 мин.). Еще один представитель крымской столицы, кандидат в мастера спорта России Егор Баранов, занял пятое место на 50-метровке баттерфляем (24,47 сек.), — сообщает «Крымский спорт»

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