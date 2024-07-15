Антон Погребняк из Симферополя — победитель юниорского первенства России в комплексном плавании

Воспитанник ГБУ ДО РК «Спортивная школа водных видов спорта», мастер спорта России Антон Погребняк из Симферополя (тренер – Борис Казаков) стал победителем соревнований в комплексном плавании на дистанции 200 м (результат – 2.01, 71 мин.). Еще один представитель крымской столицы, кандидат в мастера спорта России Егор Баранов, занял пятое место на 50-метровке баттерфляем (24,47 сек.), — сообщает «Крымский спорт».