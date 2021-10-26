АО «ТАТСОЦБАНК»: потребительские кредиты — деньги и на мелочи жизни, и на решение больших задач

Сегодня потребительские кредиты значатся в ряду самых популярных видов займов. Их выдают многие финансовые организации, однако далеко не все из них предлагают те самые выгодные условия кредитования, когда цель в итоге оправдывает средства. И уж далеко не во всех случаях всё «стыкуется» в оптимальном варианте: чаще бывает так — предложения у банка хороши, а требования к заёмщикам такие, что соответствует им мало кто. Или, напротив, к заёмщикам особых требований нет, но и программ, чтобы за них не жалко было отдавать проценты, у банка тоже нет. Выход? Искать по-настоящему своё банковское учреждение, которое бы устраивало по всем параметрам. Только так деньги пойдут на пользу, а их возврат не будет сопровождаться мучительной фразой «Брал чужие — отдаю свои».

АО «ТАТСОЦБАНК» — https://tatsotsbank.ru/credits/ — точно стоит рассмотреть в качестве такого учреждения. Этот банк один из немногих, которые знают, какими должны быть потребительские кредиты.

Благодаря этой услуге можно получить денежные средства на любые личные нужды. Теперь мечта о долгожданном отпуске или ремонте в квартире станет реальностью, — отмечают специалисты банка.

Плюсы потребительских кредитов от АО «ТАТСОЦБАНК»:

сроки. Потребительский кредит можно взять на период от 6 месяцев до 5 лет, в зависимости от программы, в соответствии с которой оформляется займ.

Потребительский кредит можно взять на период от 6 месяцев до 5 лет, в зависимости от программы, в соответствии с которой оформляется займ. проценты. В особом выигрыше, конечно, те, кто получает зарплату через АО «ТАТСОЦБАНК». Для них процентная ставка — от 11,4% годовых. Для клиентов «со стороны» — от 12,9%. А при потребительском кредите для погашения ипотеки в стороннем банке и вовсе — 10,9% в год. И! Существует бонус — предусмотрена возможность снижения процентной ставки. И не разово, а ежегодно!

Сумма потребительского кредита, который можно взять в АО «ТАТСОЦБАНК»? До 30 миллионов рублей! В зависимости… опять-таки… от программы кредитования.

Что касается требований к заёмщикам, то и здесь банк вполне лоялен. Ничего лишнего и непонятного не требует: гражданство РФ, возраст от 18 лет.

И вот ещё что: АО «ТАТСОЦБАНК» — банк, который не только уважает своих клиентов, но и готов в случае необходимости протянуть им руку помощи. В перечне услуг банка значится «опция» — кредитные каникулы. Согласитесь, в столь сложное время как сейчас готовность идти на встречу в непростых ситуациях — редкость в финансовой сфере, и уж точно дорогого стоит.