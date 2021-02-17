АО «ВАД» отремонтирует 140 километров дорог Западного Крыма

До конца 2021 года АО «ВАД» отремонтирует участки трех региональных дорог, ведущих от Евпатории к населенным пунктам Западного Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь СУ АО «ВАД» по Республике Крым Григорий Назаров. Работы будут выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Заказчик работ – ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Общая протяженность ремонтов составит 140,2 км. В рамках контракта будут отремонтированы 67,2 км автодороги «Черноморское – Евпатория», 50 км автодороги «Раздольное – Евпатория» и 23 км автодороги «Славянское – Евпатория».

На участках дорог специалисты АО «ВАД» отремонтируют площадки для остановок общественного транспорта, прилегающие к ним тротуары и установят бортовой камень. В тех местах, где существующее дорожное полотно не соответствует категорийным требованиям, будет выполнено уширение проезжей части. Перед началом укладки будет отфрезеровано старое дорожное покрытие. Там, где это будет необходимо, дорожники выполнят замену основания и уложат выравнивающий слой асфальтобетона. После этого будет выполнено устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см. После завершения укладки асфальтобетона на проезжей части будет нанесена термопластиковая разметка, — написал на своей странице в Facebook Григорий Назаров.

По его словам, фрезерование дорожного покрытия на объектах начнется до конца февраля (если позволит погода). Укладку асфальтобетона дорожники начнут с приходом стабильных плюсовых температур. Согласно условиям контракта, все работы должны быть закончены до 20 декабря 2021 года.