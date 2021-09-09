Апелляционный суд не изменил приговор лидеру запрещенного «меджлиса» Рефату Чубарову

Признан виновным в организации беспорядков в Симферополе в феврале 2014 года.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Верховного суда Крыма, который заочно приговорил председателя запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефата Чубарова к 6 годам колонии.

Сторона защиты просила приговор отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд. По результатам рассмотрения судебная коллегия назначенное Чубарову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима оставила без изменения. Срок наказания будет исчислен с момента фактического задержания Чубарова. Приговор вступил в законную силу, – говорится в сообщении суда.

Также суд постановил дополнить описательно-мотивировочную часть приговора при описании преступного деяния показаниями двух потерпевших, которым была причинена физическая боль.

Защита Чубарова намерена обжаловать приговор в кассационном порядке, а также обратиться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 1 июня Верховный суд Крыма заочно приговорил к 6 годам колонии Рефата Чубарова, обвиняемого в организации массовых беспорядков в Симферополе, в феврале 2014 года, в частности, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 280.1 УК РФ «Призывы к нарушению территориальной целостности РФ». Подсудимый находится в международном розыске.

Установлено, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Автономной Республики Крым для срыва заседания, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства. В результате массовых беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии. Под зданием крымского парламента в Симферополе тогда пострадало не менее 80 крымчан, два человека погибли.