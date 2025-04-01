Апрель в Крыму будет теплым

Апрель в Крыму ожидается на два градуса теплее климатической нормы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Посмотрел подекадно, по неделям, предварительно не вижу никаких серьезных арктических провалов, весенних возвратов холодов с заморозками. То есть апрель будет вполне себе нормальным, даже на пару градусов теплее, чем должен быть по многолетним наблюдениям, – уточнил собеседник.

И напомнил, что в среднем месячная температура апреля в норме для Симферополя – ночная +4,8 градуса, дневная +16,3.

При этом абсолютный максимум температуры воздуха в апреле принадлежит 1975 году, тогда в Симферополе в один из апрельских дней столбик термометра показывал +31,5, а в 1931 году в Крыму наблюдались в апреле 11-градусные морозы, напомнил Тишковец.

Говоря о количестве осадков, которые ожидаются в апреле, эксперт отметил, что «небесной влаги выпадет количество, которое близко к нормальным показателям». Если и будет недобор по осадкам, то он составит всего лишь не более 10%, заверил он.

Напомним, в марте в Крыму наблюдались аномально теплые дни. Так, 12 марта был установлен абсолютный температурный рекорд, составивший +19,5 градуса. 14 марта в Крыму столбики термометров штурмовали отметку +20 градусов, что стало претензией на повтор рекорда 1923 года, когда в этот день температура воздуха была +19,9 градуса.

При этом последний месяц зимы в этом году стал самым холодным в Крыму за последние 13 лет. Средняя температура воздуха в феврале составила 1,4 градуса мороза, что на три градуса ниже климатической нормы.

источник: РИА Новости Крым