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Апвеллинг, однако: синоптики говорят, что море в Крыму в июле всё-таки прогреется
фото: © РИА Новости . Владимир Федоренко

Апвеллинг, однако: синоптики говорят, что море в Крыму в июле всё-таки прогреется

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:07 07.07.2025

На низкие температуры морской воды в Крыму повлияли прохладная весна, большое количество пасмурных дней и явление апвеллинга. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

Специалист пояснил, что апвеллинг – это процесс, при котором теплая вода отгоняется от берега, а вместо нее к побережью поднимается холодная из глубин.

Несмотря на то, что апвеллинг временно понижает температуру воды, он приносит и положительные последствия – очищает море от загрязнений и препятствует распространению болезнетворных микроорганизмов.

С позиции географической это была хорошая подготовка к купальному пляжному сезону. И вот эти риски возникновения вспышек болезнетворных каких-то организмов, они сейчас сводятся практически к нулю, – отметил Вахрушев.

К 10 июля температура воды, по его прогнозам, достигнет комфортных значений – в пределах 21-24 градусов, что характерно для типичного крымского лета.

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Также специалист подчеркнул, что вода в разных частях полуострова прогревается неравномерно. Быстрее всего – в мелководных районах Азовского моря и на западном побережье полуострова. На Южном берегу Крыма прогрев идет медленнее, но отличается стабильной динамикой.

На побережье Крыма постоянно вода обновляется. Это как массовая генеральная уборка. Сейчас температура воды будет выравниваться, – подытожил эксперт.

Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала РИА Новости Крым, что в ближайшее время можно ожидать прогрева морской воды до отметок выше 20 градусов. Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра.

источник: РИА Новости Крым 

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